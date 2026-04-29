Україна та Ізраїль поскандалили в X через крадене зерно

Прессекретар Міністерства закордонних справ України Георгій Тихий у мережі X прокоментував публічне листування з главою МЗС Ізраїлю Гідеоном Сааром, підкресливши, що Київ очікує конкретних дій, а не обміну заявами.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію в мережі Х.
Дипломатична дискусія між українською та ізраїльською сторонами розгорнулася в публічній площині.
Приводом стало звернення України щодо судна "ПАНОРМІТІС", яке, за даними слідства, могло перевозити зерно з тимчасово окупованих територій.
У Києві наполягають: ситуація потребує не обговорень у соцмережах, а чіткої реакції.
Георгій Тихий відреагував на публікацію ізраїльського міністра, заявивши:
"З повагою, Ваша Високоповажносте, ми очікуємо дій, а саме припинення Державою Ізраїль приймання зерна, вкраденого з тимчасово окупованих Україною територій", - написав речник.
Також Тихий зазначив, що очікує будь-якої реакції від ізраїльської влади.
"У разі вжиття таких заходів, ми будемо раді отримати відповідні повідомлення через X (колишній Twitter), WhatsApp, Signal, електронну пошту, поштові відправлення або будь-який інший зручний для Вашої Високоповажності канал зв'язку", - резюмував представник МЗС.
Гідеон Саар у відповідь вказав на процедуру подання запиту:
"Можна було б очікувати подання юридичного запиту перед публікацією твіту. Ви вчинили інакше, зі своїх власних причин. Зрештою, ви відправили запит пізно ввечері і тепер публікуєте ще один твіт. Запит наразі розглядається відповідними органами", - зазначив представник ізраїльського МЗС.
У МЗС підкреслюють, що йдеться не про "твіттер-дипломатію". Україна офіційно надіслала запит через дипломатичні та правові канали.
Генеральна прокуратура звернулася до ізраїльської сторони на підставі рішення суду про арешт судна.
Київ наполягає: це конкретне звернення про міжнародну правову допомогу, яке потребує серйозного розгляду.
Нагадуємо, що між Україною та Ізраїлем розгорівся дипломатичний конфлікт на тлі звинувачень у закупівлі зерна, вивезеного з тимчасово окупованих територій, що викликало різку реакцію Києва та призвело до обміну заявами на рівні зовнішньополітичних відомств.
Зазначимо, що Україна надіслала Ізраїлю офіційний запит про міжнародну правову допомогу у зв'язку із судном "ПАНОРМІТІС", яке, за даними слідства, могло перевозити зерно, незаконно вивезене з тимчасово окупованих територій.