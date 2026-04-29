Україна та Ізраїль поскандалили в X через крадене зерно

Поскандалили два МЗС у мережі

Дипломатична дискусія між українською та ізраїльською сторонами розгорнулася в публічній площині.

Приводом стало звернення України щодо судна "ПАНОРМІТІС", яке, за даними слідства, могло перевозити зерно з тимчасово окупованих територій.

У Києві наполягають: ситуація потребує не обговорень у соцмережах, а чіткої реакції.

Відповідь Тихого: чекаємо не слів, а рішень

Георгій Тихий відреагував на публікацію ізраїльського міністра, заявивши:

"З повагою, Ваша Високоповажносте, ми очікуємо дій, а саме припинення Державою Ізраїль приймання зерна, вкраденого з тимчасово окупованих Україною територій", - написав речник.

Також Тихий зазначив, що очікує будь-якої реакції від ізраїльської влади.

"У разі вжиття таких заходів, ми будемо раді отримати відповідні повідомлення через X (колишній Twitter), WhatsApp, Signal, електронну пошту, поштові відправлення або будь-який інший зручний для Вашої Високоповажності канал зв'язку", - резюмував представник МЗС.

Позиція Ізраїлю: претензії до форми звернення

Гідеон Саар у відповідь вказав на процедуру подання запиту:

"Можна було б очікувати подання юридичного запиту перед публікацією твіту. Ви вчинили інакше, зі своїх власних причин. Зрештою, ви відправили запит пізно ввечері і тепер публікуєте ще один твіт. Запит наразі розглядається відповідними органами", - зазначив представник ізраїльського МЗС.

Що вимагає Україна

У МЗС підкреслюють, що йдеться не про "твіттер-дипломатію". Україна офіційно надіслала запит через дипломатичні та правові канали.

Генеральна прокуратура звернулася до ізраїльської сторони на підставі рішення суду про арешт судна.

Київ наполягає: це конкретне звернення про міжнародну правову допомогу, яке потребує серйозного розгляду.