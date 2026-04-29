Украина и Израиль поскандалили в X из-за краденого зерна

Пресс-секретарь Министерства иностранных дел Украины Георгий Тихий в сети X прокомментировал публичную переписку с главой МИД Израиля Гидеоном Сааром, подчеркнув, что Киев ожидает конкретных действий, а не обмена заявлениями.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию в сети Х.
Дипломатическая дискуссия между украинской и израильской сторонами развернулась в публичной плоскости.
Поводом стало обращение Украины относительно судна "ПАНОРМИТИС", которое, по данным следствия, могло перевозить зерно с временно оккупированных территорий.
В Киеве настаивают: ситуация требует не обсуждений в соцсетях, а четкой реакции.
Георгий Тихий отреагировал на публикацию израильского министра, заявив:
"С уважением, Ваше Превосходительство, мы ожидаем действий, а именно прекращения Государством Израиль приема зерна, украденного с временно оккупированных Украиной территорий", - написал спикер.
Также Тихий отметил, что ожидает любой реакции от израильских властей.
"В случае принятия таких мер, мы будем рады получить соответствующие сообщения через X (бывший Twitter), WhatsApp, Signal, электронную почту, почтовые отправления или любой другой удобный для Вашего Превосходительства канал связи", - резюмировал представитель МИД.
Гидеон Саар в ответ указал на процедуру подачи запроса:
"Можно было бы ожидать подачи юридического запроса перед публикацией твита. Вы поступили иначе, по своим собственным причинам. В конце концов, вы отправили запрос поздно вечером и теперь публикуете еще один твит.Запрос в настоящее время рассматривается соответствующими органами", - отметил представитель израильского МИД.
В МИД подчеркивают, что речь идет не о "твиттер-дипломатии". Украина официально направила запрос через дипломатические и правовые каналы.
Генеральная прокуратура обратилась к израильской стороне на основании решения суда об аресте судна.
Киев настаивает: это конкретное обращение о международной правовой помощи, которое требует серьезного рассмотрения.
