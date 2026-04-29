Украина и Израиль поскандалили в X из-за краденого зерна

Украина и Израиль поскандалили в X из-за краденого зерна

16:47 29.04.2026 Ср
2 мин
Весь мир наблюдает за скандалом в сети
aimg Анастасия Никончук
Фото: зерно (GettyImages)

Пресс-секретарь Министерства иностранных дел Украины Георгий Тихий в сети X прокомментировал публичную переписку с главой МИД Израиля Гидеоном Сааром, подчеркнув, что Киев ожидает конкретных действий, а не обмена заявлениями.

Поскандалили два МИД в сети

Дипломатическая дискуссия между украинской и израильской сторонами развернулась в публичной плоскости.

Поводом стало обращение Украины относительно судна "ПАНОРМИТИС", которое, по данным следствия, могло перевозить зерно с временно оккупированных территорий.

В Киеве настаивают: ситуация требует не обсуждений в соцсетях, а четкой реакции.

Ответ Тихого: ждем не слов, а решений

Георгий Тихий отреагировал на публикацию израильского министра, заявив:

"С уважением, Ваше Превосходительство, мы ожидаем действий, а именно прекращения Государством Израиль приема зерна, украденного с временно оккупированных Украиной территорий", - написал спикер.

Также Тихий отметил, что ожидает любой реакции от израильских властей.

"В случае принятия таких мер, мы будем рады получить соответствующие сообщения через X (бывший Twitter), WhatsApp, Signal, электронную почту, почтовые отправления или любой другой удобный для Вашего Превосходительства канал связи", - резюмировал представитель МИД.

Позиция Израиля: претензии к форме обращения

Гидеон Саар в ответ указал на процедуру подачи запроса:

"Можно было бы ожидать подачи юридического запроса перед публикацией твита. Вы поступили иначе, по своим собственным причинам. В конце концов, вы отправили запрос поздно вечером и теперь публикуете еще один твит.Запрос в настоящее время рассматривается соответствующими органами", - отметил представитель израильского МИД.

Что требует Украина

В МИД подчеркивают, что речь идет не о "твиттер-дипломатии". Украина официально направила запрос через дипломатические и правовые каналы.

Генеральная прокуратура обратилась к израильской стороне на основании решения суда об аресте судна.

Киев настаивает: это конкретное обращение о международной правовой помощи, которое требует серьезного рассмотрения.

Напоминаем, что между Украиной и Израилем разгорелся дипломатический конфликт на фоне обвинений в закупке зерна, вывезенного с временно оккупированных территорий, что вызвало резкую реакцию Киева и привело к обмену заявлениями на уровне внешнеполитических ведомств.

Отметим, что Украина направила Израилю официальный запрос о международной правовой помощи в связи с судном «ПАНОРМИТИС», которое, по данным следствия, могло перевозить зерно, незаконно вывезенное с временно оккупированных территорий.

