Украина и Израиль поскандалили в X из-за краденого зерна

Поскандалили два МИД в сети

Дипломатическая дискуссия между украинской и израильской сторонами развернулась в публичной плоскости.

Поводом стало обращение Украины относительно судна "ПАНОРМИТИС", которое, по данным следствия, могло перевозить зерно с временно оккупированных территорий.

В Киеве настаивают: ситуация требует не обсуждений в соцсетях, а четкой реакции.

Ответ Тихого: ждем не слов, а решений

Георгий Тихий отреагировал на публикацию израильского министра, заявив:

"С уважением, Ваше Превосходительство, мы ожидаем действий, а именно прекращения Государством Израиль приема зерна, украденного с временно оккупированных Украиной территорий", - написал спикер.

Также Тихий отметил, что ожидает любой реакции от израильских властей.

"В случае принятия таких мер, мы будем рады получить соответствующие сообщения через X (бывший Twitter), WhatsApp, Signal, электронную почту, почтовые отправления или любой другой удобный для Вашего Превосходительства канал связи", - резюмировал представитель МИД.

Позиция Израиля: претензии к форме обращения

Гидеон Саар в ответ указал на процедуру подачи запроса:

"Можно было бы ожидать подачи юридического запроса перед публикацией твита. Вы поступили иначе, по своим собственным причинам. В конце концов, вы отправили запрос поздно вечером и теперь публикуете еще один твит.Запрос в настоящее время рассматривается соответствующими органами", - отметил представитель израильского МИД.

Что требует Украина

В МИД подчеркивают, что речь идет не о "твиттер-дипломатии". Украина официально направила запрос через дипломатические и правовые каналы.

Генеральная прокуратура обратилась к израильской стороне на основании решения суда об аресте судна.

Киев настаивает: это конкретное обращение о международной правовой помощи, которое требует серьезного рассмотрения.