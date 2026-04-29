Україна просить Ізраїль арештувати судно PANORMITIS з краденим зерном, - Кравченко

Україна ініціювала арешт російського судна PANORMITIS, яке може бути частиною схеми з легалізації вкраденого українського зерна. Відповідні документи вже надіслали до Ізраїлю.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву генерального прокурора Руслана Кравченка.

Українська сторона скерувала запит про міжнародну правову допомогу до компетентних органів Ізраїлю. Від партнерів просять накласти арешт на судно та його вантаж.

Крім того, Україна просить провести на судні обшук, вилучити суднову й вантажну документацію, відібрати зразки зерна та допитати членів екіпажу.

Що відомо про судно

За даними слідства, PANORMITIS перевозить зерно, частково вивезене з тимчасово окупованих територій України. Його завантажили після перевалки з іншого судна. Наразі корабель прямує до порту Хайфа.

Слідчі також задокументували факти незаконного заходу цього судна в закриті порти України. Це є грубим порушенням українського законодавства та норм міжнародного морського права.

"Час безкарного мародерства під іноземними прапорами закінчився. Ми продовжуємо системно ідентифікувати кожне судно-порушник та працювати над притягненням до відповідальності всіх, хто причетний до воєнних злочинів проти України", - наголосив Кравченко.

Він зазначив, що з початку повномасштабного вторгнення з тимчасово окупованих територій України було незаконно вивезено понад 1,7 млн тонн агропродукції. Загальна вартість вкраденого оцінюється у понад 20 млрд гривень.

Ізраїль купує крадене українське зерно

Нагадаємо, минулого тижня до порту Хайфи прибуло перше судно із вкраденим росіянами на окупованих територіях України зерном. Попри офіційні застереження Києва, Ізраїль дозволив розвантаження судна.

Пізніше в Ізраїлі зафіксували друге судно з краденим українським зерном, що змусило Україну вкотре звернутися до влади країни з вимогою заблокувати нелегальну продукцію.