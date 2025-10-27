Україна та Хорватія домовились про спільне виробництво озброєння, - Шмигаль

Україна та Хорватія домовилися про розширення спільного виробництва озброєння. Країни підписали Лист про наміри щодо поглиблення оборонно-промислової співпраці.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram міністра оборони Дениса Шмигаля.

"Подякував Хорватії за надані 13 пакетів військової допомоги на суму понад 200 млн. евро. Незабаром очікуємо на 14-й пакет допомоги та 15-й до кінця цього року", - сказав Шмигаль під час зустрічі з віцепрем'єр-міністром - міністром оборони Хорватії Іваном Анушичем.

За його словами, вже на початку 2026 року Україна та Хорватія проведуть спільний індустріальний форум виробників оборонної продукції.

Крім того, міністри оборони двох країн обговорили спільну участь в механізмі SAFE та можливість долучення Хорватії до ініціативи PURL.

"Обговорили потенціал для участі в ініціативі спільного виробництва FPV-дронів. Бачимо інтерес Хорватії до цієї можливості", - зазначив міністр оборони України.

Також Шмигаль відзначив роль Хорватії у діяльності "Коаліції з розмінування". Зокрема, хорватська компанія DOK-ING вже передала 69 машин для розмінування, а також розпочала виробництво запчастин на території України.