До Києва прибув міністр оборони Хорватії: мета поїздки

Міністр оборони Хорватії Іван Анушич сьогодні, у неділю, 26 жовтня, прибув з візитом до України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його заяву у Fasebook.

Анушич зауважив, що пробуде з візитом в Україні два дні. Зокрема, у Києві у нього запланована зустріч з українським колегою Денисом Шмигалем.

"Окрім двостороннього візиту, я приїхав до Києва, щоб віддати шану хороброму українському народу, українським солдатам та всім жертвам російської агресії проти України. Майже чотири роки Україна чинить опір російським атакам, і Хорватія чудово розуміє, що таке нав'язана війна" - додав він.

Водночас він зазначив, що Хорватія продовжуватиме допомагати Україні гуманітарною та військовою допомогою.

Він відзначив, що під час візиту планує обговорити зі Шмигалем підтримку української оборонної промисловості, а також співпрацю між хорватською та українською військовою промисловістю.