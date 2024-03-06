Україна та Греція розпочали підготовку угоди щодо гарантій безпеки

"Я радий сказати, що ми з Грецією почали підготовку двосторонньої угоди щодо безпекових гарантій і нашої співпраці. Я сподіваюся, що невдовзі наші команди підготують угоду для підписання. Ми маємо зафіксувати в ній досягнутий рівень співпраці на цей рік та на наступні", - заявив президент.

Гарантії безпеки для України

На Вільнюському саміті НАТО країни G7 підписали декларацію про гарантії безпеки для України, до якої згодом приєдналися ще низка країн.

У договорі йдеться не лише про військову допомогу, а й про фінансову та економічну підтримку, а також про відновлення України. Крім того, угоди передбачають гарантію допомоги Києву в разі повторної агресії РФ.

Серед країн, які підписали з Україною угоду про гарантії безпеки: