Украина и Греция начали подготовку соглашения по гарантиям безопасности

"Я рад сказать, что мы с Грецией начали подготовку двустороннего соглашения по гарантиям безопасности и нашему сотрудничеству. Я надеюсь, что вскоре наши команды подготовят соглашение для подписания. Мы должны зафиксировать в нем достигнутый уровень сотрудничества на этот год и на последующие", - заявил президент.

Гарантии безопасности для Украины

На Вильнюсском саммите НАТО страны G7 подписали декларацию о гарантиях безопасности для Украины, к которой впоследствии присоединились еще ряд стран.

В договоре говорится не только о военной помощи, но и о финансовой и экономической поддержке, а также о восстановлении Украины. Кроме того, соглашения предусматривают гарантию помощи Киеву в случае повторной агрессии РФ.

Среди стран, которые подписали с Украиной соглашение о гарантиях безопасности: