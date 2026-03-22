Україна та ЄС готують план конфіскації нафти із суден "тіньового флоту"

За словами Зеленського, йдеться про формування правових механізмів, які застосовуватимуться після зупинки таких танкерів.

Глава держави підкреслив, що це має стати частиною системної відповіді на спроби Росії обходити санкції через нелегальні поставки нафти.

Раніше він вітав затримання європейськими країнами російського танкера “тіньового флоту” та закликав не лише блокувати такі судна, а й конфісковувати перевозену ними нафту в інтересах європейської безпеки.

Йдеться, зокрема, про затримання Францією підсанкційного судна з російською нафтою, яке пливло під прапором іншої держави. Танкер помітили у Середземному морі, операція пройшла кілька днів тому.

"Цей танкер уже під санкціями України, вже під санкціями Британії, Європейського Союзу й Америки. Але все одно росіяни його використовують. Системно транспортує не тільки російську, але й іранську нафту", - заявив Зеленський.

Президент також назвав РФ та Іран спіьниками і закликав до ще більшого тиску на Москву.

Як відомо, “тіньовий флот” РФ - це мережа суден, яку використовує Москва для обходу західних санкцій та експорту нафти, що дозволяє продовжувати фінансування війни проти України.