Украина и ЕС готовят план конфискации нефти с судов "теневого флота"

По словам Зеленского, речь идет о формировании правовых механизмов, которые будут применяться после остановки таких танкеров.

Глава государства подчеркнул, что это должно стать частью системного ответа на попытки России обходить санкции через нелегальные поставки нефти.

Ранее он приветствовал задержание европейскими странами российского танкера "теневого флота" и призвал не только блокировать такие суда, но и конфисковывать перевозимую ими нефть в интересах европейской безопасности.

Речь идет, в частности, о задержании Францией подсанкционного судна с российской нефтью, которое плыло под флагом другого государства. Танкер заметили в Средиземном море, операция прошла несколько дней назад.

"Этот танкер уже под санкциями Украины, уже под санкциями Британии, Европейского Союза и Америки. Но все равно россияне его используют. Системно транспортирует не только российскую, но и иранскую нефть", - заявил Зеленский.

Президент также назвал РФ и Иран союзниками и призвал к еще большему давлению на Москву.

Как известно, "теневой флот" РФ - это сеть судов, которую использует Москва для обхода западных санкций и экспорта нефти, что позволяет продолжать финансирование войны против Украины.