ua en ru
Пт, 26 січня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Україна та Данія проведуть форум оборонних індустрій: фокус на виробництві дронів

Україна, П'ятниця 26 січня 2024 17:29
UA EN RU
Україна та Данія проведуть форум оборонних індустрій: фокус на виробництві дронів Фото: міністр закордонних справ Дмитро Кулеба (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Україна та Данія спільно проведуть україно-данський форум оборонних індустрій з фокусом на виробництві дронів.

Про це заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, повідомляє РБК-Україна з посиланням на МЗС України.

На спільній пресконференції з міністром закордонних справ Данії Ларсом Льокке Расмуссеном, Кулеба розповів, що Україна та Данія проведуть форум оборонних індустрій.

"Данія має серйозний потенціал у виробництві дронів. Ми домовилися, що міністерства закордонних справ спільно з міністерствами оборони, а також міністерством стратегічних галузей промисловості, організують україно-данський форум оборонних індустрій. Ми зробимо особливий фокус на розвитку спільних проєктів з виробництва дронів, враховуючи особливі можливості Данії в цій сфері", - додав міністр.

Форум оборонних індустрій в Україні

Нагадаємо, восени в Україні вперше пройшов форум оборонних індустрій.

На форумі були присутні виробники танків, артилерії, дронів, боєприпасів, розробники інноваційного програмного забезпечення та власники унікальних складних технологій з держав-партнерів. Крім того, долучилися українські державні та приватні підприємства оборонно-промислового комплексу.

Під час форуму президент України Володимир Зеленський оголосив про створення альянсу оборонних індустрій та спецфонду в оборонній сфері. Його наповнять грошима з російських активів та дивідендами від державних оборонних активів.

За даними МЗС, до альянсу приєдналися 38 оборонних компаній з 19 країн.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Дания Війна Росії проти України
NEWS
Бронь від мобілізації. ЗМІ пишуть про нову ідею, у Раді спростовують: що ж насправді
Бронь від мобілізації. ЗМІ пишуть про нову ідею, у Раді спростовують: що ж насправді
DAILY
Репарації під заставу. Як Захід може фінансувати Україну за рахунок грошей Росії
Руслан Кислякфінансовий редактор РБК-Україна Репарації під заставу. Як Захід може фінансувати Україну за рахунок грошей Росії