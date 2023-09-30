До нового оборонного альянсу приєдналося вже 38 компаній, - МЗС

До нового оборонного альянсу, який створила Україна, приєдналися вже 38 компаній з 19 країн. Українські компанії підписали 20 документів з іноземними партнерами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Міністерства закордонних справ.

Зазначається, що 29 вересня у Києві пройшов перший Міжнародний форум оборонних індустрій.

У рамках форуму українські компанії підписали 20 документів з іноземними партнерами. Йдеться про угоди та меморандуми про виготовлення дронів, ремонт та виробництво бронетехніки та боєприпасів. Також серед форматів співпраці - спільне виробництво, обмін технологіями, постачання комплектуючих.

У МЗС також повідомили, що на момент закриття форуму до альянсу оборонних індустрій приєдналося 38 компаній з 19 країн.

Форум оборонних індустрій

Перший Міжнародний форум оборонних індустрій (DFNC1) у Києві обʼєднав 252 компанії з понад 30 країн. Захід організували Міністерство з питань стратегічних галузей промисловості, Міністерство оборони та Міністерство закордонних справ.

На форумі були присутні виробники танків, артилерії, дронів, боєприпасів, розробники інноваційного програмного забезпечення та власники унікальних складних технологій з держав-партнерів. Крім того, долучилися українські державні та приватні підприємства оборонно-промислового комплексу.

Під час форуму президент України Володимир Зеленський оголосив про створення альянсу оборонних індустрій. Він заявив, що до альянсу приєдналося 13 компаній.

Також Україна створить спеціальний оборонний фонд. Його наповнять грошима з російських активів та дивідендами від державних оборонних активів.

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