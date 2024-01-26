Украина и Дания проведут форум оборонных индустрий: фокус на производстве дронов

Украина и Дания совместно проведут украино-датский форум оборонных индустрий с фокусом на производстве дронов.

Об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, сообщает РБК-Украина со ссылкой на МИД Украины.

На совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Дании Ларсом Льокке Расмуссеном, Кулеба рассказал, что Украина и Дания проведут форум оборонных индустрий.

"Дания имеет серьезный потенциал в производстве дронов. Мы договорились, что министерства иностранных дел совместно с министерствами обороны, а также министерством стратегических отраслей промышленности, организуют украино-датский форум оборонных индустрий. Мы сделаем особый фокус на развитии совместных проектов по производству дронов, учитывая особые возможности Дании в этой сфере", - добавил министр.

Форум оборонных индустрий в Украине

Напомним, осенью в Украине впервые прошел форум оборонных индустрий.

На форуме присутствовали производители танков, артиллерии, дронов, боеприпасов, разработчики инновационного программного обеспечения и владельцы уникальных сложных технологий из государств-партнеров. Кроме того, приняли участие украинские государственные и частные предприятия оборонно-промышленного комплекса.

В ходе форума президент Украины Владимир Зеленский объявил о создании альянса оборонных индустрий и спецфонда в оборонной сфере. Его наполнят деньгами по российским активам и дивидендам от государственных оборонных активов.

По данным МИДа, к альянсу присоединились 38 оборонных компаний из 19 стран.

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