Украина и Великобритания договорились о сотрудничестве в производстве дронов

Министр обороны Украины Денис Шмыгаль провел встречу с военным руководством Великобритании. Одной из тем обсуждения стало сотрудничество в производстве беспилотников.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Минобороны Украины в Telegram.

"Провел важную встречу с Начальником Штаба обороны Великобритании адмиралом Энтони Радакином и главным маршалом авиации сэром Ричардом Найтаном", - сообщил Шмыгаль.

По его словам, Великобритания продолжает оказывать Украине весомую поддержку во время полномасштабной войны и готова развивать сотрудничество в сфере обороны.

Стороны сосредоточились на насущных потребностях украинских Сил обороны, в частности на наращивании производства основных типов беспилотников в партнерстве с британской промышленностью. Также обсуждалась промышленная кооперация в рамках инициативы Build with Ukraine.

Отдельное внимание уделили международным усилиям по созданию эффективных гарантий безопасности и работе "коалиции желающих", которая направлена на достижение длительного и справедливого мира.

Также стороны обсудили подготовку к следующему заседанию Контактной группы по вопросам обороны Украины в формате "Рамштайн", которое запланировано в Лондоне в сентябре.

Шмыгаль поблагодарил Великобританию за лидерство и непоколебимую поддержку Украины в противодействии российской агрессии.