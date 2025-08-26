ua en ru
Вт, 26 августа Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Встреча Зеленского и Путина Мирные переговоры Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

Украина и Великобритания договорились о сотрудничестве в производстве дронов

Вторник 26 августа 2025 15:18
UA EN RU
Украина и Великобритания договорились о сотрудничестве в производстве дронов Фото: Украина и Британия договорились о сотрудничестве в производстве дронов (t.me/Denys_Smyhal)
Автор: Ірина Глухова

Министр обороны Украины Денис Шмыгаль провел встречу с военным руководством Великобритании. Одной из тем обсуждения стало сотрудничество в производстве беспилотников.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Минобороны Украины в Telegram.

"Провел важную встречу с Начальником Штаба обороны Великобритании адмиралом Энтони Радакином и главным маршалом авиации сэром Ричардом Найтаном", - сообщил Шмыгаль.

По его словам, Великобритания продолжает оказывать Украине весомую поддержку во время полномасштабной войны и готова развивать сотрудничество в сфере обороны.

Стороны сосредоточились на насущных потребностях украинских Сил обороны, в частности на наращивании производства основных типов беспилотников в партнерстве с британской промышленностью. Также обсуждалась промышленная кооперация в рамках инициативы Build with Ukraine.

Отдельное внимание уделили международным усилиям по созданию эффективных гарантий безопасности и работе "коалиции желающих", которая направлена на достижение длительного и справедливого мира.

Также стороны обсудили подготовку к следующему заседанию Контактной группы по вопросам обороны Украины в формате "Рамштайн", которое запланировано в Лондоне в сентябре.

Шмыгаль поблагодарил Великобританию за лидерство и непоколебимую поддержку Украины в противодействии российской агрессии.

Производство дронов

Как известно, после начала полномасштабной войны Украина значительно нарастила производство вооружения и внедрение новейших технологий, которые уже применяются на фронте.

По данным министра обороны Дениса Шмыгаля, объемы производства оружия выросли в 35 раз, и государство планирует и в дальнейшем наращивать этот показатель.

Особое внимание Украина уделяет развитию беспилотной авиации. В июле был подписан меморандум с американской компанией Swift Beat о расширении производства дронов, предназначенных для уничтожения ракет.

Также достигнуты договоренности с Данией о запуске совместной линии по производству дальнобойных беспилотников. Параллельно продолжаются переговоры с США по масштабной сделке на 50 миллиардов долларов для развития производства дронов.

По словам президента Владимира Зеленского, проект этого соглашения уже передан американской стороне, и программа может заработать после завершения войны.

Вчера министр обороны провел встречу со спецпредставителем президента США Китом Келлогом, где одной из ключевых тем обсуждения стала именно эта большая сделка по дронам.

Читайте РБК-Украина в Google News
Денис Шмыгаль Дрони
Новости
Выезд за границу для мужчин до 22 лет: Кабмин примет изменения уже сегодня
Выезд за границу для мужчин до 22 лет: Кабмин примет изменения уже сегодня
Аналитика
Не Орбаном единым. В каких странах Европы могут победить антиукраинские силы
Роман Коткорреспондент РБК-Украина Не Орбаном единым. В каких странах Европы могут победить антиукраинские силы