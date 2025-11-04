Україна та Азербайджан обговорюють довгостроковий контракт із постачання газу, - посол

Україна веде переговори з Азербайджаном щодо укладання довгострокового контракту на постачання газу Трансбалканським коридором.
Як повідомляє РБК-Україна, про це заявив посол України в Азербайджані Юрій Гусєв в інтерв'ю Report.
"Ми ведемо переговори з цього питання і прагнемо більш тісної співпраці в енергетичному секторі між нашими країнами", - зазначив Гусєв.
За його словами, між двома країнами було укладено перший контракт на постачання азербайджанського газу Трансбалканським коридором.
"Ми сподіваємося на подальші кроки у розвитку співробітництва у сферах енергетики, двосторонньої торгівлі, гуманітарної сфери, освіти. Ми розуміємо, що у нас є спільні інтереси в галузі енергетичної незалежності та енергоефективності в регіоні Центральної та Східної Європи, що також буде дуже цікаво для Азербайджану", - наголосив посол.
Гусєв також подякував Азербайджану за надання Україні гуманітарної допомоги.
"Ми дуже цінуємо підтримку Азербайджану у вигляді гуманітарної допомоги та постачання електрообладнання, якого ми так потребуємо, і сподіваємося на продовження цієї співпраці", - зазначив він.
Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), спростила транспортування газу до України через Трансбалканський коридор.
У липні НАК "Нафтогаз Україна" уклала першу угоду про закупівлю азербайджанського газу з компанією SOCAR.
Тестову поставку газу здійснюють Трансбалканським коридором за маршрутом Болгарія - Румунія - український кордон.
У серпні міністр енергетики України Світлана Гринчук повідомила, що пілотний проєкт із постачання газу з Азербайджану до України Трансбалканським коридором вже завершено. Наразі триває робота над підготовкою контракту для продовження таких постачань.