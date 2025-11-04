RU

Экономика

Украина и Азербайджан обсуждают долгосрочный контракт по поставкам газа, - посол

Фото: Украина и Азербайджан обсуждают долгосрочный контракт по поставкам газа (коллаж РБК-Украина)
Автор: Татьяна Степанова

Украина ведет переговоры с Азербайджаном о заключении долгосрочного контракта на поставку газа по Трансбалканскому коридору.

Как сообщает РБК-Украина, об этом заявил посол Украины в Азербайджане Юрий Гусев в интервью Report.

"Мы ведем переговоры по этому вопросу и стремимся к более тесному сотрудничеству в энергетическом секторе между нашими странами", - отметил Гусев.

По его словам, между двумя странами был заключен первый контракт на поставку азербайджанского газа по Трансбалканскому коридору.

"Мы надеемся на дальнейшие шаги в развитии сотрудничества в сферах энергетики, двусторонней торговли, гуманитарной сферы, образования. Мы понимаем, что у нас есть общие интересы в области энергетической независимости и энергоэффективности в регионе Центральной и Восточной Европы, что также будет очень интересно для Азербайджана", - подчеркнул посол.

Гусев также поблагодарил Азербайджан за предоставление Украине гуманитарной помощи.

"Мы очень ценим поддержку Азербайджана в виде гуманитарной помощи и поставки электрооборудования, в котором мы так нуждаемся, и надеемся на продолжение этого сотрудничества", - отметил он.

 

Импорт газа из Азербайджана

Напомним, ранее мы сообщали, что Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), упростила транспортировку газа в Украину через Трансбалканский коридор.

В июле НАК "Нафтогаз Украины" заключила первое соглашение о закупке азербайджанского газас компанией SOCAR.

Тестовую поставку газа осуществляют по Трансбалканскому коридору по маршруту Болгария - Румыния - украинская граница.

В августе министр энергетики Украины Светлана Гринчук сообщила, что пилотный проект по поставкам газа из Азербайджана в Украину по Трансбалканскому коридору уже завершен. Сейчас идет работа над подготовкой контракта для продолжения таких поставок.

АзербайджанИмпорт газаГаз