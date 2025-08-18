ua en ru
Пн, 18 серпня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Курс долара Економіка Авто Tech
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

Україна може продовжити імпорт газу з Азербайджану, - Гринчук

Понеділок 18 серпня 2025 15:01
UA EN RU
Україна може продовжити імпорт газу з Азербайджану, - Гринчук Фото: Україна може продовжити імпорт газу з Азербайджану (Колаж: РБК-Україна)
Автор: Юрій Дощатов, Ірина Глухова

Пілотний проєкт із поставок газу з Азербайджану до України по трансбалканському коридору вже завершено. Наразі триває робота над підготовкою контракту для продовження таких постачань

Про це в коментарі РБК-Україна повідомила міністр енергетики України Світлана Гринчук.

"Ми зараз ведемо переговори. Азербайджан зацікавлений у цьому. Якщо контракт укласти, то продовжимо (постачання ще 2025 року - ред.)", - сказала Грінчук.

Вона також зазначила, що існують військові ризики, оскільки останнім часом росіяни активізували атаки на газову інфраструктуру, яка забезпечує імпортні операції.

Імпорт газу

Нагадаємо, у травні стало відомо, що Україна зможе отримувати більші обсяги газу за новим маршрутом. Це стало можливим після того, як Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), спростила процедуру транспортування газу через Трансбалканський коридор.

У липні НАК "Нафтогаз Україна" уклала першу угоду про закупівлю азербайджанського газу з компанією SOCAR.

Йдеться про невеликі обсяги газу, але, як зазначають у Нафтогазі, це є стратегічним кроком для подальшого розширення співпраці.

Тестову поставку газу здійснюють Трансбалканським коридором за маршрутом Болгарія - Румунія - український кордон.

За словами експертів, азербайджанський газ, який імпортується цим коридором, істотно не вплине на підготовку України до зими, але може посилити енергобезпеку країни в перспективі.

Детальніше про це - читайте у матеріалі РБК-Україна.

Читайте РБК-Україна в Google News
Україна Азербайджан Газ
Новини
Це бравада, що Росія зможе воювати ще роками, - Сирський
Це бравада, що Росія зможе воювати ще роками, - Сирський
Аналітика
Прорив чи авантюра? Що відбувається під Добропіллям і куди цілить Росія
Уляна Безпалькокерівниця рубрики Війна в Україні Прорив чи авантюра? Що відбувається під Добропіллям і куди цілить Росія