Україна може продовжити імпорт газу з Азербайджану, - Гринчук

Пілотний проєкт із поставок газу з Азербайджану до України по трансбалканському коридору вже завершено. Наразі триває робота над підготовкою контракту для продовження таких постачань

Про це в коментарі РБК-Україна повідомила міністр енергетики України Світлана Гринчук.

Вона також зазначила, що існують військові ризики, оскільки останнім часом росіяни активізували атаки на газову інфраструктуру, яка забезпечує імпортні операції.

"Ми зараз ведемо переговори. Азербайджан зацікавлений у цьому. Якщо контракт укласти, то продовжимо (постачання ще 2025 року - ред.)", - сказала Грінчук.

Імпорт газу

Нагадаємо, у травні стало відомо, що Україна зможе отримувати більші обсяги газу за новим маршрутом. Це стало можливим після того, як Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), спростила процедуру транспортування газу через Трансбалканський коридор.

У липні НАК "Нафтогаз Україна" уклала першу угоду про закупівлю азербайджанського газу з компанією SOCAR.

Йдеться про невеликі обсяги газу, але, як зазначають у Нафтогазі, це є стратегічним кроком для подальшого розширення співпраці.

Тестову поставку газу здійснюють Трансбалканським коридором за маршрутом Болгарія - Румунія - український кордон.

За словами експертів, азербайджанський газ, який імпортується цим коридором, істотно не вплине на підготовку України до зими, але може посилити енергобезпеку країни в перспективі.

Детальніше про це - читайте у матеріалі РБК-Україна.