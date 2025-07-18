Україна створює відповідь на дрони РФ: що відомо про вітчизняні оптоволоконні FPV

Як відомо, поки що оптоволоконні FPV-дрони в Україні не досягли рівня російських аналогів, однак вітчизняні компанії активно працюють над їхнім створенням.

"Ми бачимо десятки стартапів, які намагаються розробити подібні системи", – зазначає Следюк.

Повідомляється, що серед лідерів напряму- компанія 3DTech, яка вже серійно виробляє лінійку дронів "Хижак REBOFF". Також у розробці наразі є дрон-винищувач "Хижак Shooter", призначений для ураження ворожих оптоволоконних FPV.

За словами виробників, такі дрони ефективні в умовах насиченого РЕБ-середовища, де звичайні радіокеровані FPV вже не можуть діяти. Вони здатні:

пролітати під радіогоризонтом, залишаючись непомітними для систем спостереження,

діяти у закритих просторах: бліндажах, будівлях, підземеллях.

У 3DTech підкреслюють: оптоволоконний дрон - не заміна, а доповнення до класичних FPV.

"Якщо на позиціях противника працює РЕБ, оператор може спершу вивести його з ладу оптоволоконним дроном, а потім атакувати радіокерованими FPV", - зауважили в компанії.

Для підтримки вітчизняного виробництва в червні 2025 року президент України Володимир Зеленський підписав два закони, які скасовують ПДВ та мито на імпорт оптоволокна та інших комплектуючих для безпілотників.

Це має здешевити критичні компоненти та стимулювати локалізацію виробництва в Україні.

Однак учасники ринку наголошують, що окрім податкових послаблень, держава може підтримати галузь через програми цільового фінансування, зокрема, для:

створення прототипів,

проведення випробувань,

запуску серійного виробництва.

Також йдуть розмови про необхідність грантових програм для miltech-стартапів, розширення державного R&D, зменшення бюрократії та інфраструктурна підтримка.

Відкриття міжнародних ринків, за словами представників індустрії, дозволить масштабувати виробництво та розвивати сектор високотехнологічних оборонних розробок.