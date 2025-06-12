"Ніхто не очікував": Трамп шокований війною дронів між Україною та РФ

Війна між Україною та Росією - це війна безпілотників, а дрони є потужною та сучасною зброєю.

Про це заявив президент США Дональд Трамп, повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю лідера програмі Pod Force One.

В інтерв'ю ведучій Міранді Девайн, глава Білого дому назвав дрони "новою річчю" та "новим видом зброї".

"Це зброя вибору. Якщо подивитися на війну, цю жахливу війну України з Росією, яку ми намагаємося зупинити, то це все війна з використанням дронів. Це дивовижно", - сказав Трамп.

Президент захопливо назвав безпілотники "швидкими" та "розумними". За його словами, "три роки тому ніхто й гадки не мав, що вони виявляться настільки ефективними".

"Хороші дрони - це справжня зброя для війни. У сучасній війні Україна та Росія вивчають поточні бойові дії, а також використовують дрони на рівні, який ніхто раніше не вважав можливим", - зазначив очільник Білого дому.

Крім того, Трамп переконаний, що безпілотники "здатні замінити багато інших видів зброї, навіть літаки".