РФ днями намагалася атакувати Київ новим реактивним дроном "Герань-3", - ЗМІ
Під час однієї з недавніх атак на Київ росіяни, ймовірно, застосували новий реактивний дрон "Герань-3". Його збила ППО.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Defense Express.
За даними порталу, реактивний дрон був збитий, залишки частково згоріли. Але серед уламків виявили малогабаритний реактивний двигун. Це може пояснювати незвичайний свист, який чули кияни під час обстрілу - такий звук не характерний для звичайних Shahed-136.
Defense Express звертає увагу, що через невелику кількість уцілілих уламків неможливо визначити, чи був це реактивний Shahed-238, який Іран презентував у листопаді 2023 року, або ж це інший далекобійний дрон із реактивним двигуном, який зовні схожий на "Шахед".
Журналісти звернули увагу, що знайдені уламки мають багато схожих деталей із дронами Shahed-136. Тому, на їхню думку, найімовірніше, це була або новіша модель Shahed-238, або інший дрон, зібраний уже в Росії.
У Defense Express нагадали, що вперше реактивний "Шахед" росіяни могли застосувати ще в січні 2024 року. Тоді знайшли авіоніку від дрона, але вона відрізняється від тієї, що була в нинішньому безпілотнику.
З огляду на ці відмінності, аналітики порталу вважають, що цього разу Росія використала дрон власного виробництва "Герань-3", який є аналогом Shahed-238.
Попередження ГУР
Нагадаємо, у лютому цього року Головне управління розвідки Міноборони України попереджало, що Росія модернізує "Шахеди".
Також у ГУР зазначали, що в РФ намагаються налагодити виробництво "Шахедів" із реактивними двигунами, які забезпечують швидкість польоту до 550-600 кілометрів на годину.
При цьому такі безпілотники можуть літати на відстань до 2500 кілометрів.
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