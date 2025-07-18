Украина создает ответ на дроны РФ: что известно об отечественных оптоволоконных FPV

Украинские инженеры разрабатывают новое поколение FPV-дронов с оптоволоконным управлением, способных работать в условиях мощного российского РЭБ. В Минцифры уже тестируют образцы, которые могут стать прорывом на фронте.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на комментарий инструктора Dronarium Academy Дмитрия Следюка.
Как известно, пока что оптоволоконные FPV-дроны в Украине не достигли уровня российских аналогов, однако отечественные компании активно работают над их созданием.
"Мы видим десятки стартапов, которые пытаются разработать подобные системы", - отмечает Следюк.
Сообщается, что среди лидеров направления - компания 3DTech, которая уже серийно производит линейку дронов "Хищник REBOFF". Также в разработке сейчас есть дрон-истребитель "Хищник Shooter", предназначенный для поражения вражеских оптоволоконных FPV.
По словам производителей, такие дроны эффективны в условиях насыщенной РЭБ-среды, где обычные радиоуправляемые FPV уже не могут действовать. Они способны:
В 3DTech подчеркивают: оптоволоконный дрон - не замена, а дополнение к классическим FPV.
"Если на позициях противника работает РЭБ, оператор может сперва вывести его из строя оптоволоконным дроном, а затем атаковать радиоуправляемыми FPV", - отметили в компании.
Для поддержки отечественного производства в июне 2025 года президент Украины Владимир Зеленский подписал два закона, которые отменяют НДС и пошлины на импорт оптоволокна и других комплектующих для беспилотников.
Это должно удешевить критические компоненты и стимулировать локализацию производства в Украине.
Однако участники рынка отмечают, что кроме налоговых послаблений, государство может поддержать отрасль через программы целевого финансирования, в частности, для:
Также идут разговоры о необходимости грантовых программ для miltech-стартапов, расширение государственного R&D, уменьшение бюрократии и инфраструктурная поддержка.
Открытие международных рынков, по словам представителей индустрии, позволит масштабировать производство и развивать сектор высокотехнологичных оборонных разработок.
Подробнее о том, что же такое оптоволоконные FPV-дроны и как Украина пытается им противодействовать, можно узнать в материале РБК-Украина.
Заметим, что даже американский президент Дональд Трамп был поражен широким использованием БпЛА в современной войне. По его словам, никто не ожидал, что именно дроны окажутся основным оружием в войне между Украиной и РФ.
Однако Россия не стоит на месте. В частности, оккупанты применили во время атаки на Киев новый реактивный дрон "Герань-3".
Между тем в Украине официально приняли на вооружение дистанционно управляемый боевой модуль "Хищник". Минобороны Украины уже кодифицировало новую отечественную разработку.
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