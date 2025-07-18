Украина создает ответ на дроны РФ: что известно об отечественных оптоволоконных FPV

Как известно, пока что оптоволоконные FPV-дроны в Украине не достигли уровня российских аналогов, однако отечественные компании активно работают над их созданием.

"Мы видим десятки стартапов, которые пытаются разработать подобные системы", - отмечает Следюк.

Сообщается, что среди лидеров направления - компания 3DTech, которая уже серийно производит линейку дронов "Хищник REBOFF". Также в разработке сейчас есть дрон-истребитель "Хищник Shooter", предназначенный для поражения вражеских оптоволоконных FPV.

По словам производителей, такие дроны эффективны в условиях насыщенной РЭБ-среды, где обычные радиоуправляемые FPV уже не могут действовать. Они способны:

пролетать под радиогоризонтом, оставаясь незаметными для систем наблюдения,

действовать в закрытых пространствах: блиндажах, зданиях, подземельях.

В 3DTech подчеркивают: оптоволоконный дрон - не замена, а дополнение к классическим FPV.

"Если на позициях противника работает РЭБ, оператор может сперва вывести его из строя оптоволоконным дроном, а затем атаковать радиоуправляемыми FPV", - отметили в компании.

Для поддержки отечественного производства в июне 2025 года президент Украины Владимир Зеленский подписал два закона, которые отменяют НДС и пошлины на импорт оптоволокна и других комплектующих для беспилотников.

Это должно удешевить критические компоненты и стимулировать локализацию производства в Украине.

Однако участники рынка отмечают, что кроме налоговых послаблений, государство может поддержать отрасль через программы целевого финансирования, в частности, для:

создание прототипов,

проведения испытаний,

запуска серийного производства.

Также идут разговоры о необходимости грантовых программ для miltech-стартапов, расширение государственного R&D, уменьшение бюрократии и инфраструктурная поддержка.

Открытие международных рынков, по словам представителей индустрии, позволит масштабировать производство и развивать сектор высокотехнологичных оборонных разработок.