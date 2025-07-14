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Нова зброя в ЗСУ: Міноборони допустило до експлуатації бойовий модуль "Хижак"

Понеділок 14 липня 2025 13:24
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Нова зброя в ЗСУ: Міноборони допустило до експлуатації бойовий модуль "Хижак" Фото: український бойовий модуль "Хижак" (mod.gov.ua)
Автор: Ірина Глухова

В Україні офіційно взяли на озброєння дистанційно керований бойовий модуль "Хижак". Міноборони України вже кодифікувало нову вітчизняну розробку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство оборони України.

Оборонне відомство кодифікувало та допустило до експлуатації у Збройних силах України вітчизняний дистанційно керований бойовий модуль "Хижак".

Що відомо про бойовий модуль "Хижак"

Він може використовуватися як стаціонарно, так і на мобільній платформі.

Встановлені на нього кулемети калібру 7.62 мм можуть споряджатися боєприпасами радянського зразка або стандарту НАТО. Дистанційно керований модуль може вести вогонь на дистанціях стрілецького бою.

Супроводжувати та вести вогонь у різних площинах: по цілях на землі чи у повітрі. Стабілізація платформи дозволяє влучно вести вогонь навіть у русі.

Цей бойовий модуль підвищить ефективність і безпеку українських військових на полі бою, дозволяючи вести вогонь дистанційно, з мінімальним ризиком для операторів.

Інші розробки у сфері бойових технологій

Нагадаємо, у червні в Україні офіційно дозволили до експлуатації новий дистанційно-керований бойовий модуль "ШАБЛЯ МК19(М)".

Також українські військові використовуватиму новий безпілотний авіаційний комплекс "Волиняка". Новий гексакоптер полює за важкоброньованими цілями.

До речі, навіть Дональд Трамп вражений широким використанням БпЛА у сучасній війні. Він каже, що ніхто не чекав, що саме дрони виявляться основною зброєю у війні між Україною та РФ.

Однак Росія також не стоїть на місці. Зокрема, окупанти застосували під час атаки на Київ новий реактивний дрон "Герань-3".

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