Захист неба по-новому: Україна створює окремий рід військ для прикриття важливих об’єктів

Прикриттям важливих об’єктів з повітря буде займатися новий рід військ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву головнокомандувача ЗСУ генерала Олександра Сирського.

Сирський зазначив, що система ППО функціонує у надзвичайно складних умовах постійних ракетних і дронових атак противника, захищаючи країну від щоденної загрози з повітря.

За його словами, протягом останніх двох років ефективність ППО тримається на рівні близько 74%. Цей відсоток намагаються збільшити завдяки інноваціям.

"Щоденно противник застосовує від 100 до 200 ударних БПЛА типу Shahed та періодично здійснює масовані ракетно-авіаційні удари", - розповів головнокомандувач.

Він додав, що в умовах складної погоди основним і найбільш ефективним засобом залишаються зенітні ракетні війська, які є всепогодними, а за сприятливих погодних умов активно залучаються авіація, вертольоти та дрони-перехоплювачі.

Сирський повідомив, що нині триває комплекс організаційних заходів з підвищення ефективності безпілотної складової ППО: