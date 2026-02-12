ua en ru
Главная » Новости » Война в Украине

Защита неба по-новому: Украина создает отдельный род войск для прикрытия важных объектов

Четверг 12 февраля 2026 11:34
Защита неба по-новому: Украина создает отдельный род войск для прикрытия важных объектов Фото: Александр Сырский (facebook.com CinCAFofUkraine)
Автор: Ірина Глухова

Прикрытием важных объектов с воздуха будет заниматься новый род войск.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главнокомандующего ВСУ генерала Александра Сирского.

Читайте также: Работа ПВО в регионах неудовлетворительная: Зеленский ждет немедленных решений

Сырский отметил, что система ПВО функционирует в чрезвычайно сложных условиях постоянных ракетных и дроновых атак противника, защищая страну от ежедневной угрозы с воздуха.

По его словам, в течение последних двух лет эффективность ПВО держится на уровне около 74%. Этот процент пытаются увеличить благодаря инновациям.

"Ежедневно противник применяет от 100 до 200 ударных БПЛА типа Shahed и периодически осуществляет массированные ракетно-авиационные удары", - рассказал главнокомандующий.

Он добавил, что в условиях сложной погоды основным и наиболее эффективным средством остаются зенитные ракетные войска, которые являются всепогодными, а при благоприятных погодных условиях активно привлекаются авиация, вертолеты и дроны-перехватчики.

Сырский сообщил, что сейчас продолжается комплекс организационных мероприятий по повышению эффективности беспилотной составляющей ПВО:

  • планируется перераспределение функций между зенитными ракетными войсками и новым родом войск, который будет отвечать за прикрытие важных объектов;
  • наращивается численность и качество дронов-перехватчиков;
  • происходит активное взаимодействие с партнерами для решения проблемы дефицита ракет к зенитным ракетным комплексам и истребительной авиации.

Заявления Зеленского о ПВО

Напомним, недавно президент Владимир Зеленский после очередных массированных атак России на энергетическую инфраструктуру обратил внимание на эффективность работы ПВО.

Он отметил, что Минобороны вместе с военными будет работать над улучшением уничтожения вражеских ракет и дронов.

На днях глава государства сообщил о реформировании системы ПВО в отдельных регионах.

Планируется также создание новых подразделений - беспилотных сил ПВО, или "малой ПВО", за которые будет отвечать отдельный командир.

ПВО Война в Украине Александр Сырский
