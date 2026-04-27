Україна стане "новим економічним тигром" Європи через 20-25 років, - єврокомісар

Єврокомісар з питань оборони і космосу Андрюс Кубілюс заявив, що Україна здатна в перспективі 20-25 років створити сильну економіку і перетворитися на одного з лідерів європейського зростання.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію Укрінформу.
Україна має потенціал для стрімкого економічного розвитку і може посісти помітне місце серед європейських економік.
За словами єврокомісара, на формування стійкої та потужної системи знадобиться від двох до двох з половиною десятиліть.
"Україні потрібно 20-25 років, щоб побудувати потужну економіку і стати "новим економічним тигром" Європи", - зазначив Кубілюс.
Такий сценарій можливий за умови успішного руху країни європейським шляхом.
Ключовим фактором майбутнього процвітання він назвав інтеграцію України до Європейського Союзу.
Кубілюс наголосив, що побоювання окремих європейських країн щодо можливої конкуренції з боку української економіки, зокрема в аграрній сфері, не є новими.
Подібні дискусії вже виникали під час підготовки Польщі та країн Балтії до вступу в ЄС.
Єврокомісар зазначив, що попри сумніви, розширення ЄС тоді принесло значні переваги.
Як приклад він навів Литву, яка після вступу до Євросоюзу змогла домогтися відчутного економічного зростання і зміцнення своїх позицій.
"Процвітання України життєво важливе для сталого миру на всьому європейському континенті", - зазначив Кубілюс.
На думку представника Єврокомісії, успіх України може мати ширший ефект. Він вважає, що позитивні зміни здатні вплинути і на сусідні країни.
"Успіх України може надихнути пересічних росіян вимагати повернення до нормального життя", - додав він.
