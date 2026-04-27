Украина станет "новым экономическим тигром" Европы через 20-25 лет, - еврокомиссар

16:00 27.04.2026 Пн
2 мин
Решающим условием для дальнейшего экономического роста Украины является ее интеграция в ЕС
aimg Анастасия Никончук
Фото: Андрюс Кубилюс (GettyImages)

Еврокомиссар по вопросам обороны и космоса Андрюс Кубилюс заявил, что Украина способна в перспективе 20–25 лет создать сильную экономику и превратиться в одного из лидеров европейского роста.

Прогноз экономического развития

Украина имеет потенциал для стремительного экономического развития и может занять заметное место среди европейских экономик.

По словам еврокомиссара, на формирование устойчивой и мощной системы потребуется от двух до двух с половиной десятилетий.

"Украине нужно 20–25 лет, чтобы построить мощную экономику и стать "новым экономическим тигром" Европы", - отметил Кубилюс.

Такой сценарий возможен при условии успешного движения страны по европейскому пути.

Роль интеграции в ЕС

Ключевым фактором будущего процветания он назвал интеграцию Украины в Европейский Союз.

Кубилюс подчеркнул, что опасения отдельных европейских стран относительно возможной конкуренции со стороны украинской экономики, в том числе в аграрной сфере, не являются новыми.

Подобные дискуссии уже возникали во время подготовки Польши и стран Балтии к вступлению в ЕС.

Опыт стран Балтии

Еврокомиссар отметил, что несмотря на сомнения, расширение ЕС тогда принесло значительные преимущества.

В качестве примера он привел Литву, которая после вступления в Евросоюз смогла добиться ощутимого экономического роста и укрепления своих позиций.

"Процветание Украины жизненно важно для устойчивого мира на всем европейском континенте", – отметил Кубилюс.

Возможное влияние на Россию

По мнению представителя Еврокомиссии, успех Украины может иметь более широкий эффект. Он считает, что позитивные изменения способны повлиять и на соседние страны.

"Успех Украины может вдохновить рядовых россиян требовать возвращения к нормальной жизни", – добавил он.

Напоминаем, что Министерство обороны Украины инициировало внедрение новых должностей на уровне местной власти с целью усиления взаимодействия между военными структурами и гражданскими органами управления, что должно повысить эффективность координации и принятия решений на местах.

Отметим, что Министерство обороны Украины разрабатывает масштабные изменения, касающиеся порядка набора и прохождения службы в Силах обороны: в рамках этой инициативы уже подготовлена значительная часть проектов, и около десяти из запланированных тридцати находятся на финальной стадии перед запуском.

