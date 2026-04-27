В Україні з’явиться нова посада у владі: кого призначатимуть
Міністерство оборони України запроваджує нові посади у місцевій владі, щоб покращити координацію між військовими і цивільними.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство оборони України.
Згідно з повідомленням, ці посади обійматимуть чинні військовослужбовці, яких відряджатиме Міноборони.
"Це потрібно, щоб цивільна влада і військові працювали більш злагоджено, а рішення в питаннях безпеки ухвалювалися швидше", - пояснили у відомстві.
Нові заступники з питань оборони стануть частиною системи національного спротиву, яку Україна розбудовує в умовах повномасштабної війни.
Як громади фінансують оборону
Нагадаємо, у 2025 році українські громади суттєво збільшили фінансування Сил оборони, спрямувавши мільярди гривень на закупівлю дронів, засобів РЕБ і транспорту, а також на підтримку територіальної оборони й цивільний захист.
Загалом сотні громад витрачали понад 10% своїх бюджетів на безпекові потреби.
Водночас у 2026 році очікується скорочення таких видатків через бюджетні обмеження та законодавчі нюанси, зокрема вилучення військового ПДФО і відсутність розширених повноважень громад у підтримці армії.