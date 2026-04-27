В Україні з’явиться нова посада у владі: кого призначатимуть

15:41 27.04.2026 Пн
1 хв
На нові посади відряджатимуть виключно чинних військовослужбовців
aimg Марія Науменко
В Україні з'явиться нова посада у владі: кого призначатимуть Фото: Міністерство оборони України (Віталій Носач, РБК-Україна)

Міністерство оборони України запроваджує нові посади у місцевій владі, щоб покращити координацію між військовими і цивільними.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство оборони України.

Згідно з повідомленням, ці посади обійматимуть чинні військовослужбовці, яких відряджатиме Міноборони.

"Це потрібно, щоб цивільна влада і військові працювали більш злагоджено, а рішення в питаннях безпеки ухвалювалися швидше", - пояснили у відомстві.

Нові заступники з питань оборони стануть частиною системи національного спротиву, яку Україна розбудовує в умовах повномасштабної війни.

Як громади фінансують оборону

Нагадаємо, у 2025 році українські громади суттєво збільшили фінансування Сил оборони, спрямувавши мільярди гривень на закупівлю дронів, засобів РЕБ і транспорту, а також на підтримку територіальної оборони й цивільний захист.

Загалом сотні громад витрачали понад 10% своїх бюджетів на безпекові потреби.

Водночас у 2026 році очікується скорочення таких видатків через бюджетні обмеження та законодавчі нюанси, зокрема вилучення військового ПДФО і відсутність розширених повноважень громад у підтримці армії.

