Єврокомісар назвав найефективніший союз для України: це не НАТО і ЄС

Європейський оборонний союз міг би інтегрувати оборонні можливості країн-членів ЄС, а також України, Британії та Норвегії.

Як повідомляє РБК-Україна , про це заявив європейський комісар з питань оборони та космосу Андрюс Кубілюс.

"Членство в НАТО для України наразі недоступне. Повноцінне членство у ЄС – це складний процес, який не може гарантувати швидку інтеграцію оборонних можливостей", - заявив Кубілюс.

За його словами, найефективнішим інструментом для України у найближчі роки може стати пошук нового інструменту, який би зосереджувався саме на інтеграції європейських оборонних можливостей.

"Нам потрібен Європейський оборонний союз, який дозволить інтегрувати оборонні можливості України, Британії та Норвегії з оборонними можливостями країн-членів ЄС", - підкреслив європейський комісар з питань оборони.

Він зазначив, що така інтеграція могла б забезпечити Україні надійні гарантії безпеки після встановлення справедливого миру, а також слугувати важливою основою для її ефективного відновлення.

Кубілюс також підкреслив, що паралельне приєднання України до спільного ринку та Європейського оборонного союзу в найближчій перспективі стало б "чітким елементом європейської стратегічної політики щодо України".

Співпраця України та НАТО

Варто зазначити, що попри ряд перепон останнім часом взаємодія України з Альянсом та оборонними структурами ЄС значно посилилася.

Так, Україна візьме участь у саміті НАТО, який відбудеться в Туреччині. Наразі сторони узгоджують формат присутності та склад української делегації.

Також раніше представники НАТО офіційно висловили захоплення українськими бойовими роботами, відзначивши їхню здатність до миттєвої адаптації під мінливі умови фронту.