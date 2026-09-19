Україна стане ключовою темою переговорів Лаврова і Рубіо в ООН, - МЗС РФ

У Нью-Йорку можуть відбутися переговори глав МЗС Росії та США. У Москві вже назвали українське питання однією з ключових тем зустрічі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву речниці МЗС РФ Марії Захарової в інтерв’ю ТАСС.

Зустріч міністра закордонних справ Росії Сергія Лаврова з державним секретарем США Марко Рубіо під час Генеральної Асамблеї ООН у Нью-Йорку наразі обговорюється.

За словами Захарової, українське питання буде серед ключових тем міжнародних переговорів Лаврова під час роботи Генасамблеї ООН.

Таким чином, якщо зустріч Лаврова та Рубіо відбудеться, тема України може стати однією з центральних під час їхньої розмови.

При цьому речниця російського МЗС не повідомила про остаточні домовленості щодо розмови Лаврова та Рубіо.

Переговори України та РФ

Напередодні відкриття Тижня високого рівня 81-ї сесії Генасамблеї ООН генеральний секретар Антоніу Гутерріш заявив про необхідність негайного припинення вогню в Україні. Він наголосив, що війна триває без ознак швидкого завершення та має серйозні наслідки для цивільного населення.

Водночас дипломатичні зусилля щодо завершення війни тривають. На початку вересня спецпосланці президента США Дональда Трампа Стів Віткофф та Джаред Кушнер відвідали Москву і Київ.

За словами керівника Офісу президента Кирила Буданова, новий раунд переговорів щодо миру планують провести у жовтні у тристоронньому форматі.