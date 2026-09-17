ua en ru
Чт, 17 вересня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Спорт Wave Styler Спецпроєкти
Drone Deals Ормузька протока Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика Біла економіка
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Спорт Футбол Баскетбол Теніс Бокс
Wave Інсайдер Стиль Велнес Культура Подорожі Смак Зірки
Styler Люди Тренди Корисне Смачно Гороскопи
Досьє
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » У світі

У США пояснили, як можуть наблизити Україну та РФ до мирної угоди

14:10 17.09.2026 Чт
2 хв
aimg Юлія Капітонова
У США пояснили, як можуть наблизити Україну та РФ до мирної угоди Фото: Метью Віттакер, постійний представник США при НАТО (Getty Images)
Вимкни хаос міжнародних новин! Отримуй тільки важливе з РБК-Україна у Google

На даному етапі Україна та Росія не можуть дійти згоди та завершити війну, однак США знають, як знайти вихід з цієї ситуації.

Про це заявив постійний представник США при НАТО Метью Віттакер, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Fox News.

За словами Віттакера, Київ і Москва опинилися у глухому куті після попередніх намагань домовитися про укладення мирної угоди.

Він також зауважив, що цьому є одразу кілка причин.

Одна з них полягає в тому, що просто зараз і Україна, і Росія роблять все можливе, щоб покращити свої позиції на полі бою.

Постпред США звернув увагу на те, що кожна зі сторін періодично звітує про нові успіхи на фронті.

Ще один фактор, який блокує мирні зусилля, - активна підготовка до важливого зимового періоду.

За оцінкою Віттакера, Росія розраховує досягти суттєвих результатів узимку, якщо її стратегія виявиться успішною.

Водночас, на переконання американського дипломата, наблизити сторони до остаточного мирного врегулювання могла б низка окремих домовленостей про припинення вогню.

Серед можливих напрямів він назвав енергетичну інфраструктуру, лікарні та інші цивільні об'єкти.

Чи можливе "енергетичне перемир'я" між Україною та РФ

Нещодавно президент США Дональд Трамп оголосив про нібито досягнуту між Україною та Росією домовленість припинити удари по енергетиці.

16 вересня український президент Володимир Зеленський закликав Росію надати Києву список своїх об’єктів, які вони не хочуть, щоб ЗСУ атакували під час "енергетичного перемир'я".

За словами глави держави, Україна готова до такого кроку, якщо буде знати, що ворог також налаштований серйозно.

Зеленський також заявив, що очікує конкретного механізму, який гарантуватиме дотримання умов з боку Росії.

У Кремлі позитивно оцінили ідею Трампа щодо "енергетичного перемир'я".

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Війна Росії проти України Мирні переговори Сполучені Штати Америки Перемир'я Росії та України
Новини
Китай не нейтральний у війні: Зеленський зробив заяву
Китай не нейтральний у війні: Зеленський зробив заяву
Аналітика
Бункер у кожній квартирі. Чи готова Україна до ізраїльських стандартів житла
Марія Волощукредактор РБК-Україна Бункер у кожній квартирі. Чи готова Україна до ізраїльських стандартів житла