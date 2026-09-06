Переговори Путіна та посланців Трампа тривали 3 години, - росЗМІ

Спецпредставники президента США Стів Віткофф та Джаред Кушнер завершили переговори з російським диктатором Володимиром Путіним у Кремлі. Зустріч тривала понад три години.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на низку росЗМІ.

Згідно з інформацією, Віткофф і Кушнер залишили територію Кремля після більш ніж 2,5 годин переговорів з Путіним. Загалом зустріч тривала понад три години.

На початку переговорів диктатор заявив, що з півночі 5 вересня РФ не завдавала ударів по Києву. При цьому він заперечував наявність домовленостей з Україною про ширше припинення ударів терміном на три дні.

За словами Путіна, українська сторона закликала до триденного перемир'я, проте Москва нібито не укладала з Києвом подібних домовленостей.

Він також заявив, що російській стороні "комфортно працювати" з Віткоффом та Кушнером. При цьому глава Кремля зазначив, що контакти з американськими представниками нібито приносять користь, а під час зустрічі планував обговорити з ними всі модальності врегулювання війни проти України.

Віткофф, у свою чергу, назвав спілкування з Путіним одним із "найкращих і пам'ятних" моментів у своєму житті.

Після завершення переговорів американські представники залишили Кремль. Очікується, що 6 вересня Віткофф та Кушнер продовжать контакти вже у Києві.