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Переговори Путіна та посланців Трампа тривали 3 години, - росЗМІ

00:11 06.09.2026 Нд
2 хв
Стів Уіткофф назвав спілкування з главою Кремля одним із "найкращих і пам'ятних" моментів у своєму житті
aimg Юлія Маловічко
Переговори Путіна та посланців Трампа тривали 3 години, - росЗМІ Фото: спецпредставники президента США Стів Віткофф та Джаред Кушнер (Getty Images)
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Спецпредставники президента США Стів Віткофф та Джаред Кушнер завершили переговори з російським диктатором Володимиром Путіним у Кремлі. Зустріч тривала понад три години.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на низку росЗМІ.

Згідно з інформацією, Віткофф і Кушнер залишили територію Кремля після більш ніж 2,5 годин переговорів з Путіним. Загалом зустріч тривала понад три години.

На початку переговорів диктатор заявив, що з півночі 5 вересня РФ не завдавала ударів по Києву. При цьому він заперечував наявність домовленостей з Україною про ширше припинення ударів терміном на три дні.

За словами Путіна, українська сторона закликала до триденного перемир'я, проте Москва нібито не укладала з Києвом подібних домовленостей.

Він також заявив, що російській стороні "комфортно працювати" з Віткоффом та Кушнером. При цьому глава Кремля зазначив, що контакти з американськими представниками нібито приносять користь, а під час зустрічі планував обговорити з ними всі модальності врегулювання війни проти України.

Віткофф, у свою чергу, назвав спілкування з Путіним одним із "найкращих і пам'ятних" моментів у своєму житті.

Після завершення переговорів американські представники залишили Кремль. Очікується, що 6 вересня Віткофф та Кушнер продовжать контакти вже у Києві.

Відновлення переговорів

Як відомо, американські представники поїхали до РФ, намагаючись вивести мирні переговори Росії та України на новий рівень.

США у зв'язку з візитом Кушнера та Віткоффа закликали сторони на три дні припинити взаємні обстріли, проте Кремль відмовився виконувати прохання.

Вранці 5 вересня президент Володимир Зеленський повідомив, що РФ атакувала аеропорти "Київ" та "Бориспіль", куди могли прилетіти посланці Трампа.

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Джаред Кушнер Мирні переговори Стів Віткофф
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