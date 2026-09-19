Украина станет ключевой темой переговоров Лаврова и Рубио в ООН, - МИД РФ
В Нью-Йорке могут пройти переговоры глав МИД России и США. В Москве уже назвали украинский вопрос одной из ключевых тем встречи.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление пресс-секретаря МИД РФ Марии Захаровой в интервью ТАСС.
Встреча министра иностранных дел России Сергея Лаврова с государственным секретарем США Марко Рубио во время Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке обсуждается.
По словам Захаровой, украинский вопрос будет в числе ключевых тем международных переговоров Лаврова во время работы Генассамблеи ООН.
Таким образом, если встреча Лаврова и Рубио состоится, тема Украины может стать одной из центральных во время разговора.
При этом пресс-секретарь российского МИД не сообщила об окончательных договоренностях по поводу разговора Лаврова и Рубио.
Переговоры Украины и РФ
В преддверии открытия Недели высокого уровня 81-й сессии Генассамблеи ООН генеральный секретарь Антониу Гутерриш заявил о необходимости немедленного прекращения огня в Украине. Он подчеркнул, что война продолжается без признаков быстрого завершения и имеет серьезные последствия для гражданского населения.
В то же время дипломатические усилия по завершению войны продолжаются. В начале сентября спецпосланники президента США Дональда Трампа Стив Виткофф и Джаред Кушнер посетили Москву и Киев.
По словам руководителя Офиса президента Кирилла Буданова, новый раунд переговоров по миру планируют провести в октябре в трехстороннем формате.
В США признают, что в настоящее время Киеву и Москве не удается достичь согласия по завершению войны. Постоянный представитель США при НАТО Мэтью Витакер заявил, что на этом этапе стороны не могут договориться о прекращении боевых действий. В то же время, по его словам, приблизить их к завершению войны могут отдельные договоренности о прекращении огня.
В качестве примера Витакер привел возможное прекращение ударов по энергетической инфраструктуре.