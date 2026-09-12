Новий раунд мирних переговорів готують на жовтень, - Буданов

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Наступний раунд переговорів щодо миру планують провести у жовтні 2026 року у трьохсторонньому форматі.

Про це заявив керівник Офісу президента Кирило Буданов на полях конференції YES Annual Meeting 2026, організованої Фондом Віктора Пінчука, повідомляє РБК-Україна.

"Готуємося. На жовтень", - сказав Буданов, відповідаючи на питання журналістів.



Керівник Офісу президента підтвердив, що йдеться про трьохсторонній формат.



Але на питання кореспондента РБК-Україна, чи буде зустріч на Близькому Сході, Буданов не став уточнювати місце потенційної зустрічі.