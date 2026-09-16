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"Кінця стражданням не видно": генсек ООН закликав до негайного припинення вогню в Україні

20:25 16.09.2026 Ср
2 хв
aimg Валерій Ульяненко
"Кінця стражданням не видно": генсек ООН закликав до негайного припинення вогню в Україні Фото: генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш (Getty Images)
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Війна Росії проти України триває без перспектив швидкого завершення, тому світу потрібне негайне припинення вогню як перший крок до справедливого та тривалого миру.

Як повідомляє РБК-Україна, про це заявив генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш напередодні відкриття Тижня високого рівня 81-ї сесії Генасамблеї ООН.

"Ми вступили у п’ятий рік повномасштабного російського вторгнення в Україну, з величезними стражданнями цивільного населення, каскадними глобальними наслідками - і кінця цьому не видно", - зазначив він.

Генсек підкреслив, що припинення вогню має відповідати Статуту ООН, міжнародному праву та відповідним резолюціям Організації. На його думку, це єдиний спосіб створити необхідні умови для подальших домовленостей.

Відповідаючи на запитання щодо нещодавніх поїздок американських переговорників до Москви й Києва та можливої тристоронньої зустрічі на майданчику ООН, Гутерріш заявив про готовність долучитися до такого процесу.

"Я був би радий це зробити, якщо це можливо", - сказав він.

Гутерріш також висловив стурбованість через те, що руйнівні бойові дії тривають, а мирні жителі продовжують страждати як в Україні, так і в РФ.

Вплив на світову економіку та продовольчу безпеку

Гутерріш звернув увагу на те, що війна створює серйозні проблеми для продовольчої безпеки, а також постачання добрив та енергоносіїв по всьому світу.

За його словами, ситуація ускладнюється блокадою в Чорному морі, яка додається до кризи на Близькому Сході.

Генсек ООН наголосив на критичній важливості пошуку шляхів для безпечного продовження експорту української та російської продукції, зокрема продовольства, добрив та енергії.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп закликав Київ відмовитися від ударів по російській інфраструктурі, стверджуючи, що такі атаки можуть призвести до глобального дефіциту дизельного палива.

Зазначимо, у Кремлі цю ініціативу сприйняли позитивно. Водночас речник російського диктатора Дмитро Пєсков заявив, що припинення ударів по НПЗ не дозволить розв’язати всі проблеми на світовому енергетичному ринку.

Крім того, речник МЗС України Георгій Тихий заявив, що Київ готовий до запровадження енергетичного перемир'я та чекає від Москви конкретних списків об'єктів для узгодження деталей.

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