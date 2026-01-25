Україна, США та РФ в Абу-Дабі обговорили весь 20-пунктний план миру, - Зеленський

Переговори в Абу-Дабі між Україною, США та Росією відбулися у тристоронньому форматі вперше за тривалий час.

Як повідомляє РБК-Україна , про це заявив президент Володимир Зеленський під час візиту до Литви.

За його словами, сторони обговорили весь 20-пунктний план мирного врегулювання, а кількість проблемних питань у процесі перемовин зменшилася.

Принципова позиція України щодо територій

Зеленський наголосив, що Росія протягом тривалого часу намагається реалізувати свою мету - витіснити Україну зі сходу держави. Втім, на фронті армія РФ наразі не здатна цього досягти.

Президент підкреслив, що позиція України залишається незмінною: територіальна цілісність держави має поважатися, а Україна воює за власну землю.

Спроби знайти компроміс за посередництва США

За словами глави держави, українська та російська позиції є принципово різними. Водночас американська сторона намагається знайти можливі компромісні рішення.

"Ми йдемо на те, що ми спілкуємось у трьохсторонньому форматі. Це такі перші кроки, щоб знайти компроміс. Але для компромісу потрібно, щоб всі сторони готові були йти на компроміс - і американська сторона також", - заявив Зеленський.