Украина, США и РФ в Абу-Даби обсудили весь 20-пунктный план мира, - Зеленский
Переговоры в Абу-Даби между Украиной, США и Россией состоялись в трехстороннем формате впервые за долгое время.
Как сообщает РБК-Украина, об этом заявил президент Владимир Зеленский во время визита в Литву.
По его словам, стороны обсудили весь 20-пунктный план мирного урегулирования, а количество проблемных вопросов в процессе переговоров уменьшилось.
Принципиальная позиция Украины относительно территорий
Зеленский отметил, что Россия в течение длительного времени пытается реализовать свою цель - вытеснить Украину с востока государства. Впрочем, на фронте армия РФ пока не способна этого достичь.
Президент подчеркнул, что позиция Украины остается неизменной: территориальная целостность государства должна уважаться, а Украина воюет за собственную землю.
Попытки найти компромисс при посредничестве США
По словам главы государства, украинская и российская позиции принципиально разные. В то же время американская сторона пытается найти возможные компромиссные решения.
"Мы идем на то, что мы общаемся в трехстороннем формате. Это такие первые шаги, чтобы найти компромисс. Но для компромисса нужно, чтобы все стороны готовы были идти на компромисс - и американская сторона также", - заявил Зеленский.
Переговоры в Абу-Даби
Вчера в Абу-Даби завершились трехсторонние переговоры с участием США, Украины и России, направленные на поиск путей мирного урегулирования. Несмотря на заявления украинской стороны о конструктивном диалоге, территориальный вопрос так и не был согласован.
Россия настаивает на выводе украинских войск из Донбасса, однако Киев категорически отвергает такие требования.
По рассказал источник РБК-Украина, первый раунд был вводной частью, а уже в субботу стороны встретились в расширенном составе, после чего решили разделиться на две подгруппы: одна - политическая, а другая - военная.
Как говорит источник, был достигнут большой прогресс в обсуждении военного блока вопросов. В то же время, решения по территориям все еще нет.
Спецпредставитель президента США Стив Уиткофф также положительно оценил ход переговоров в Абу-Даби и сообщил о договоренности продолжить консультации.
Ожидается, что следующий раунд трехсторонних переговоров состоится 1 февраля.
В то же время, СМИ пишут, что Кремль настаивает на том, чтобы электроэнергию, которую производит временно оккупированная Запорожская атомная электростанция, Украина и Россия разделили между собой.