Украина, США и РФ в Абу-Даби обсудили весь 20-пунктный план мира, - Зеленский

Переговоры в Абу-Даби между Украиной, США и Россией состоялись в трехстороннем формате впервые за долгое время.

Как сообщает РБК-Украина , об этом заявил президент Владимир Зеленский во время визита в Литву.

По его словам, стороны обсудили весь 20-пунктный план мирного урегулирования, а количество проблемных вопросов в процессе переговоров уменьшилось.

Принципиальная позиция Украины относительно территорий

Зеленский отметил, что Россия в течение длительного времени пытается реализовать свою цель - вытеснить Украину с востока государства. Впрочем, на фронте армия РФ пока не способна этого достичь.

Президент подчеркнул, что позиция Украины остается неизменной: территориальная целостность государства должна уважаться, а Украина воюет за собственную землю.

Попытки найти компромисс при посредничестве США

По словам главы государства, украинская и российская позиции принципиально разные. В то же время американская сторона пытается найти возможные компромиссные решения.

"Мы идем на то, что мы общаемся в трехстороннем формате. Это такие первые шаги, чтобы найти компромисс. Но для компромисса нужно, чтобы все стороны готовы были идти на компромисс - и американская сторона также", - заявил Зеленский.