Фіцо підтримав євроінтеграцію України під час зустрічі з Зеленським
Президент України Володимир Зеленський провів двосторонню зустріч із прем’єр-міністром Словаччини Робертом Фіцо під час візиту до Єревану 4 травня.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Зеленського у соцмережі X.
Як наголосив президент, Україна відкрита до конструктивного діалогу зі Словаччиною і зацікавлена в розвитку сильних відносин.
За словами Зеленського, він обговорив з Фіцо співпрацю в різних сферах та проведення засідання урядів у форматі міжурядової комісії найближчим часом.
"Говорили про обмін візитами до Києва та Братислави - домовилися, що команди працюватимуть над графіком", - розповів президент.
Окрему увагу під час переговорів приділили питанню євроінтеграції України.
Глава держави повідомив, що Фіцо підтримує вступ України до ЄС, а Словаччина готова сприяти цьому процесу.
Саміт в Єревані
Сьогодні, 4 травня, у Єревані проходить VIII саміт Європейської політичної спільноти, який зібрав лідерів європейських країн та міжнародних партнерів.
У зустрічі взяли участь президент Франції Емманюель Макрон, прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер, прем’єр-міністр Італії Джорджа Мелоні, прем’єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стере, прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск, прем’єр-міністр Фінляндії Петтері Орпо, прем’єр-міністр Канади Марк Карні, голова Європейської ради Антоніу Кошта, президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн і генеральний секретар НАТО Марк Рютте.
Під час виступу Зеленський заявив, що вперше за багато років на параді 9 травня у Москві може не бути військової техніки, що, за його словами, свідчить про ослаблення Росії.
Він також зазначив, що під час заходу над російською столицею можуть з’явитися українські дрони.
Як повідомив прессекретар глави держави Сергій Никифоров, надалі у Зеленського заплановані двосторонні зустрічі з прем’єр-міністром Вірменії Ніколою Пашиняном, а також з Карні, Коштою та Рютте.