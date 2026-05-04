Фіцо підтримав євроінтеграцію України під час зустрічі з Зеленським

Президент України Володимир Зеленський провів двосторонню зустріч із прем’єр-міністром Словаччини Робертом Фіцо під час візиту до Єревану 4 травня.

Як наголосив президент, Україна відкрита до конструктивного діалогу зі Словаччиною і зацікавлена в розвитку сильних відносин.

За словами Зеленського, він обговорив з Фіцо співпрацю в різних сферах та проведення засідання урядів у форматі міжурядової комісії найближчим часом.

"Говорили про обмін візитами до Києва та Братислави - домовилися, що команди працюватимуть над графіком", - розповів президент.

Окрему увагу під час переговорів приділили питанню євроінтеграції України.

Глава держави повідомив, що Фіцо підтримує вступ України до ЄС, а Словаччина готова сприяти цьому процесу.