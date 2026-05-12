Украина надеется на старт переговоров по вступлению в ЕС до конца мая

Украина надеется на полноценное начало переговоров по вступлению в Евросоюз 26 мая.

Об этом 12 мая заявил глава МИД Андрей Сибига, сообщает РБК-Украина со ссылкой на корреспондента "Радио Свобода" Рикарда Йозвяка и собственный дипломатический источник.

Йозвяк заявил, что Сибига сообщил министрам иностранных дел, что надеется на то, что переговоры о вступлении Украины и Молдовы в ЕС начнутся полноценно 26 мая с открытием первого кластера политических разделов и других кластеров "в ближайшее время".

Йозвяк написал, что это, скорее всего, произойдет в середине июня.

Информированный дипломатический источник РБК-Украина подтвердил эту информацию. Он отметил, что Украина не просто "надеется" на начало переговоров, а активно над этим работает.

Напомним, накануне Сибига отправился в Брюссель для участия в заседании Совета ЕС, переговоров с руководством НАТО и заседании международной коалиции по возвращению украинских детей.

Недавно словацкий премьер Роберт Фицо резко изменил свою позицию относительно вступления Украины в ЕС. Теперь он поддерживает вступление Украины в ЕС, а Словакия готова содействовать этому процессу.