ua en ru
Вт, 12 мая Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Реформа ВСУ Drone Deals Ормузский пролив Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Политика

Украина надеется на старт переговоров по вступлению в ЕС до конца мая

14:10 12.05.2026 Вт
2 мин
Киев не просто "надеется" а активно работает над этим
aimg Валерий Ульяненко
Украина надеется на старт переговоров по вступлению в ЕС до конца мая Фото: Андрей Сибига, министр иностранных дел Украины (Getty Images)
Выбирайте проверенное - добавьте РБК-Украина в любимые источники в Google

Украина надеется на полноценное начало переговоров по вступлению в Евросоюз 26 мая.

Об этом 12 мая заявил глава МИД Андрей Сибига, сообщает РБК-Украина со ссылкой на корреспондента "Радио Свобода" Рикарда Йозвяка и собственный дипломатический источник.

Йозвяк заявил, что Сибига сообщил министрам иностранных дел, что надеется на то, что переговоры о вступлении Украины и Молдовы в ЕС начнутся полноценно 26 мая с открытием первого кластера политических разделов и других кластеров "в ближайшее время".

Йозвяк написал, что это, скорее всего, произойдет в середине июня.

Информированный дипломатический источник РБК-Украина подтвердил эту информацию. Он отметил, что Украина не просто "надеется" на начало переговоров, а активно над этим работает.

Напомним, накануне Сибига отправился в Брюссель для участия в заседании Совета ЕС, переговоров с руководством НАТО и заседании международной коалиции по возвращению украинских детей.

Вступление Украины в ЕС

Недавно словацкий премьер Роберт Фицо резко изменил свою позицию относительно вступления Украины в ЕС. Теперь он поддерживает вступление Украины в ЕС, а Словакия готова содействовать этому процессу.

Отметим, президент Владимир Зеленский заявил, что Украина уже готова к открытию всех шести переговорных кластеров с ЕС. Украинский лидер обсудил евроинтеграцию с президентом Евросовета Антониу Коштой.

В то же время в Брюсселе отметили важность выполнения всех необходимых условий для полноправного членства Украины. В частности, еврокомиссар Марта Кос очертила перечень ключевых требований, которые сейчас стоят перед Киевом.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Украина Андрей Сибига Вступление в ЕС
Новости
Миндичу и Чернышеву объявили подозрение по делу о "Династии"
Миндичу и Чернышеву объявили подозрение по делу о "Династии"
Аналитика
Нефть в обход санкций: как швейцарский трейдер может быть связан с РФ через Дубай
Сергей Новиковредактор ленты новостей Нефть в обход санкций: как швейцарский трейдер может быть связан с РФ через Дубай