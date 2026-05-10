Сибіга їде до Брюсселя на переговори з НАТО та Євросоюзом

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга відвідає Брюссель для участі в заходах ЄС і НАТО, а також обговорення повернення депортованих українських дітей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на МЗС України .

Центральною подією поїздки стане участь у засіданні Міжнародної коаліції за повернення українських дітей . Захід організовано Україною спільно з ЄС та Канадою.

Інші заяви МЗС

Нагадаємо, нещодавно МЗС України вказало на суттєві суперечності у заявах Кремля. Зокрема, помічник російського диктатора Юрій Ушаков висунув черговий ультиматум для продовження переговорів, проте у МЗС помітили важливу обмовку в його словах, що фактично викрила справжні наміри Москви щодо миру з Україною.

Крім того, українське зовнішньополітичне відомство продовжує фіксувати воєнні злочини окупантів на півдні країни. Ситуація на лівобережжі Херсонщини залишається критичною - Росія влаштувала гуманітарну катастрофу в Олешках та Голій Пристані, де заблоковані люди живуть без світла та їжі під постійними атаками ворожих дронів.