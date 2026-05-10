Сибіга їде до Брюсселя на переговори з НАТО та Євросоюзом

23:02 10.05.2026 Нд
Стало відомо, які саме критичні питання для України будуть винесені на стіл переговорів
Сибіга їде до Брюсселя на переговори з НАТО та Євросоюзом Фото: Сибіга відвідає Брюссель 11 травня (Віталій Носач/РБК-Україна)
Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга відвідає Брюссель для участі в заходах ЄС і НАТО, а також обговорення повернення депортованих українських дітей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на МЗС України.

План візиту та ключові зустрічі

Візит розпочнеться 11 травня з виступу на засіданні Ради міністрів закордонних справ ЄС.

Головними темами стануть посилення тиску на Росію, підтримка України та прискорення процесу вступу до Євросоюзу, зокрема відкриття переговорних кластерів.

На полях зустрічі заплановано підписання низки двосторонніх документів із європейськими партнерами.

У другій половині дня очільник МЗС відвідає штаб-квартиру НАТО для переговорів із Генеральним секретарем Марком Рютте.

Сторони обговорять зміцнення обороноздатності України, захист від російських загроз та просування мирного процесу.

Повернення депортованих дітей

Центральною подією поїздки стане участь у засіданні Міжнародної коаліції за повернення українських дітей. Захід організовано Україною спільно з ЄС та Канадою.

Разом із Сибігою у зустрічі візьмуть участь очільниця МЗС Канади Аніта Аннанд, голова дипломатії ЄС Кая Каллас та комісарка ЄС Марта Кос.

Учасники зосередяться на розробці практичних механізмів встановлення місцеперебування дітей, їхньої реабілітації та посиленні правового тиску на РФ.

Інші заяви МЗС

Нагадаємо, нещодавно МЗС України вказало на суттєві суперечності у заявах Кремля. Зокрема, помічник російського диктатора Юрій Ушаков висунув черговий ультиматум для продовження переговорів, проте у МЗС помітили важливу обмовку в його словах, що фактично викрила справжні наміри Москви щодо миру з Україною.

Крім того, українське зовнішньополітичне відомство продовжує фіксувати воєнні злочини окупантів на півдні країни. Ситуація на лівобережжі Херсонщини залишається критичною - Росія влаштувала гуманітарну катастрофу в Олешках та Голій Пристані, де заблоковані люди живуть без світла та їжі під постійними атаками ворожих дронів.

В Україні планують відновити 10 мільйонів квадратних метрів доріг до літа, - Свириденко
