Україна скоро розпочне консультації зі США щодо відновлення фінансування USAID, - Верещук

Офіс президента найближчим часом розпочне предметні консультації з американськими партнерами. Вони необхідні, щоб якомога скоріше було продовжене фінансування проєктів гуманітарного реагування в Україні (USAID).
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook заступниці керівника Офісу президента України Ірини Верещук.
"Щодо призупинення фінансування USAID. Так, це неочікувана та неприємна новина: і для влади, і для громадського сектору. Але, це не перше і не останнє випробування, яке ми маємо здолати", - зазначила Верещук.
За словами заступниці глави ОП, так я вона опікується гуманітарним реагуванням, "пауза на 90 днів від ключового донора не може не бентежити".
Водночас Верещук впевнена, що на гуманітарному напрямку все стабілізується.
"Найближчим часом почнемо предметні консультації з нашими американськими партнерами з метою найскорішого продовження фінансування проєктів із гуманітарного реагування в Україні. Поки ми стабілізуємо ситуацію, від проєктних команд треба зберегти людей та напрацювання", - додала вона.
Зазначимо, США є найбільшим донором фінансової допомоги у світі.
21 січня президент США Дональд Трамп оголосив про призупинення на 90 днів всіх програм зовнішньої допомоги, щоб перевірити їх на предмет відповідності його зовнішній політиці.
Вже 24 січня Держдепа США видав наказ про "припинення роботи" для всієї існуючої іноземної допомоги та призупинив видачу нової допомоги.
Філіал Агентства США з міжнародного розвитку (USAID) в Україні також призупинив ведення проєкт та їхнього фінансування.
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