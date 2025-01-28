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Украина скоро начнет консультации с США по восстановлению финансирования USAID, - Верещук

Фото: заместитель руководителя Офиса президента Украины Ирина Верещук (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Офис президента в ближайшее время начнет предметные консультации с американскими партнерами. Они необходимы, чтобы как можно скорее было продолжено финансирование проектов гуманитарного реагирования в Украине (USAID).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook заместителя руководителя Офиса президента Украины Ирины Верещук.

"Относительно приостановления финансирования USAID. Да, это неожиданная и неприятная новость: и для власти, и для общественного сектора. Но, это не первое и не последнее испытание, которое мы должны преодолеть", - отметила Верещук.

По словам заместителя главы ОП, так как она занимается гуманитарным реагированием, "пауза на 90 дней от ключевого донора не может не смущать".

В то же время Верещук уверена, что на гуманитарном направлении все стабилизируется.

"В ближайшее время начнем предметные консультации с нашими американскими партнерами с целью скорейшего продолжения финансирования проектов по гуманитарному реагированию в Украине. Пока мы стабилизируем ситуацию, от проектных команд надо сохранить людей и наработки", - добавила она.

 

США приостановили финансирование USAID

Отметим, США являются крупнейшим донором финансовой помощи в мире.

21 января президент США Дональд Трамп объявил о приостановлении на 90 дней всех программ внешней помощи, чтобы проверить их на предмет соответствия его внешней политике.

Уже 24 января Госдеп США издал приказ о "прекращении работы" для всей существующей иностранной помощи и приостановил выдачу новой помощи.

Филиал Агентства США по международному развитию (USAID) в Украине также приостановил ведение проектов и их финансирование.

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