Україна скоро розпочне консультації зі США щодо відновлення фінансування USAID, - Верещук

Офіс президента найближчим часом розпочне предметні консультації з американськими партнерами. Вони необхідні, щоб якомога скоріше було продовжене фінансування проєктів гуманітарного реагування в Україні (USAID).

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook заступниці керівника Офісу президента України Ірини Верещук.

"Щодо призупинення фінансування USAID. Так, це неочікувана та неприємна новина: і для влади, і для громадського сектору. Але, це не перше і не останнє випробування, яке ми маємо здолати", - зазначила Верещук.

За словами заступниці глави ОП, так я вона опікується гуманітарним реагуванням, "пауза на 90 днів від ключового донора не може не бентежити".

Водночас Верещук впевнена, що на гуманітарному напрямку все стабілізується.

"Найближчим часом почнемо предметні консультації з нашими американськими партнерами з метою найскорішого продовження фінансування проєктів із гуманітарного реагування в Україні. Поки ми стабілізуємо ситуацію, від проєктних команд треба зберегти людей та напрацювання", - додала вона.