ua en ru
Вт, 28 января News Daily Styler Travel
Война в Украине Зеленский заявления Ближний восток Лица Войны
News Новости Украины Война в Украине Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы

Украина скоро начнет консультации с США по восстановлению финансирования USAID, - Верещук

Вторник 28 января 2025 20:06
UA EN RU
Украина скоро начнет консультации с США по восстановлению финансирования USAID, - Верещук Фото: заместитель руководителя Офиса президента Украины Ирина Верещук (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Офис президента в ближайшее время начнет предметные консультации с американскими партнерами. Они необходимы, чтобы как можно скорее было продолжено финансирование проектов гуманитарного реагирования в Украине (USAID).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook заместителя руководителя Офиса президента Украины Ирины Верещук.

"Относительно приостановления финансирования USAID. Да, это неожиданная и неприятная новость: и для власти, и для общественного сектора. Но, это не первое и не последнее испытание, которое мы должны преодолеть", - отметила Верещук.

По словам заместителя главы ОП, так как она занимается гуманитарным реагированием, "пауза на 90 дней от ключевого донора не может не смущать".

В то же время Верещук уверена, что на гуманитарном направлении все стабилизируется.

"В ближайшее время начнем предметные консультации с нашими американскими партнерами с целью скорейшего продолжения финансирования проектов по гуманитарному реагированию в Украине. Пока мы стабилизируем ситуацию, от проектных команд надо сохранить людей и наработки", - добавила она.

США приостановили финансирование USAID

Отметим, США являются крупнейшим донором финансовой помощи в мире.

21 января президент США Дональд Трамп объявил о приостановлении на 90 дней всех программ внешней помощи, чтобы проверить их на предмет соответствия его внешней политике.

Уже 24 января Госдеп США издал приказ о "прекращении работы" для всей существующей иностранной помощи и приостановил выдачу новой помощи.

Филиал Агентства США по международному развитию (USAID) в Украине также приостановил ведение проектов и их финансирование.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
USAID Офис президента Ирина Верещук Помощь Украине
NEWS
Как Украина может использовать французские истребители Mirage: объяснение эксперта
Как Украина может использовать французские истребители Mirage: объяснение эксперта
DAILY
Юлия Жовтяк, Служба занятости: Тем, кто работает руками, готовы платить 100 тысяч гривен и больше
Руслан Кислякфинансовый редактор РБК-Украина Юлия Жовтяк, Служба занятости: Тем, кто работает руками, готовы платить 100 тысяч гривен и больше