Украина скоро начнет консультации с США по восстановлению финансирования USAID, - Верещук

Офис президента в ближайшее время начнет предметные консультации с американскими партнерами. Они необходимы, чтобы как можно скорее было продолжено финансирование проектов гуманитарного реагирования в Украине (USAID).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook заместителя руководителя Офиса президента Украины Ирины Верещук.

"Относительно приостановления финансирования USAID. Да, это неожиданная и неприятная новость: и для власти, и для общественного сектора. Но, это не первое и не последнее испытание, которое мы должны преодолеть", - отметила Верещук.

По словам заместителя главы ОП, так как она занимается гуманитарным реагированием, "пауза на 90 дней от ключевого донора не может не смущать".

В то же время Верещук уверена, что на гуманитарном направлении все стабилизируется.

"В ближайшее время начнем предметные консультации с нашими американскими партнерами с целью скорейшего продолжения финансирования проектов по гуманитарному реагированию в Украине. Пока мы стабилизируем ситуацию, от проектных команд надо сохранить людей и наработки", - добавила она.