Україна шукає спосіб "дзеркальної відповіді" на російські КАБи, - Зеленський

Обговорення захисту від авіабомб

За словами глави держави, на засіданні Ставки детально розглядалося питання протидії російським авіаційним бомбам і захист українських позицій від таких загроз.

Йшлося про комплексний підхід, який включає як заходи з нейтралізації російської авіації, так і розвиток власних далекобійних можливостей.

Окремо наголошувалося на роботі над створенням українських аналогів відповідних видів озброєнь.

Технологічні рішення та масштабування

Зеленський зазначив, що наразі зібрано всі доступні технологічні розробки та запити, які можуть бути використані для посилення оборони.

"Наразі ми зібрали всі доступні технологічні рішення та наявні запити, і на наступну Ставку завдання - визначити, що можна і варто масштабувати для захисту від російських авіаційних бомб, щоб Україна змогла дійсно дзеркально відповісти Росії на цю загрозу", - наголосив Зеленський.

Розвиток оборонних можливостей

Президент наголосив, що Україна розвиватиме власні технологічні рішення в оборонній сфері без зупинки.

Йдеться про розширення спроможностей для протидії авіаційним загрозам і формування умов для більш ефективного захисту.

Він додав, що Україна має необхідний потенціал для реалізації таких завдань і подальшого зміцнення обороноздатності.