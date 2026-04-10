"Нам буде дуже складно до вересня": Зеленський зробив заяву щодо мирних переговорів
Весна та літо 2026 року будуть ключовими і надзвичайно складними для України - як на фронті, так і на дипломатичній арені.
Як повідомляє РБК-Україна, про це президент України Володимир Зеленський заявив під час спілкування з журналістами.
На думку Зеленського, якщо росіяський диктатор Володимир Путін вибере шлях деескалації, то вдасться провести тристоронню зустріч у форматі Україна-США-РФ.
Президент прогнозує її проведення у квітні, травні чи червні.
Водночас, за його словамия, Росія посилить тиск на фронті, тому цей період буде дуже важким для України.
"Я думаю, що це ключові для них місяці. І я думаю, що нам буде дуже складно до вересня. На мій погляд, американці нікому не будуть давати більше часу щодо цього діалогу", - зазначив Зеленський.
Фото: Зеленський заявив, що Україні буде дуже складно до вересня
Він додав, що США з початком літа ще більше підуть у внутрішні процеси - вибори.
"І я думаю, що в них є своєрідний внутрішньополітичний дедлайн - орієнтовно серпень. Тобто цей час весни - літа буде таким доволі непростим політично, дипломатично. Може бути тиск на Україну. І на полі бою також він буде", - пояснив президент.
Водночас він наголосив, що Україна чітко розуміє власні національні інтереси. Щоб протидіяти агресії.
Президент закликав партнерів до рішучих кроків, зокрема на рівні НАТО.
"Важливо, щоб у цей період було достатньо тиску і на РФ. Наприклад, партнери можуть цього року провести абсолютно безпрецедентний, історичний, переломний і, у певному розумінні, переможний саміт НАТО. Але це залежить від них, на що вони реально готові та чи відповідально ставляться до тих загроз, які є не проти когось одного, а проти всіх", - зазначив Зеленський.
Нагадаємо, тристоронні переговори між Україною, США та Росією наразі перенесли через зміну пріоритетів Сполучених Штатів.
На графік дипломатичних зустрічей вплинула ситуація на міжнародній арені. Зокрема, Вашингтон на певний час переключив свою увагу на події в Ірані.
Поки дипломатія на паузі, Росія почала нові наступи.
Президент України Володимир Зеленський вважає, що російський диктатор Володимир Путін спробує захопити не лише Донбас, а й просунутися на південь України. Ворог прагне отримати повний контроль над цими територіями.
Водночас глава Офісу президента України Кирило Буданов заявив, що атаки Сил оборони на нафтові термінали РФ впливають на переговорний процес. Тому Україна почує на наступних переговорах "багато нового" від росіян.
Також президент України зазначав, що під час майбутніх переговорів необхідно домовитися про зустріч на рівні лідерів, оскільки саме у такому форматі можна дійти рішення щодо питання територій.