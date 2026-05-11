Украина ищет способ "зеркального ответа" на российские КАБы, - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что сейчас активно рассматривается вопрос усиление защиты от российских авиационных бомб и разработка комплексных решений для противодействия авиации РФ.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию Офиса Президента Украины.
По словам главы государства, на заседании Ставки детально рассматривался вопрос противодействия российским авиационным бомбам и защита украинских позиций от таких угроз.
Речь шла о комплексном подходе, который включает как меры по нейтрализации российской авиации, так и развитие собственных дальнобойных возможностей.
Отдельно подчеркивалась работа над созданием украинских аналогов соответствующих видов вооружений.
Зеленский отметил, что на данный момент собраны все доступные технологические разработки и запросы, которые могут быть использованы для усиления обороны.
"Сейчас мы собрали все доступные технологические решения и существующие запросы, и на следующую Ставку задача — определить, что можно и стоит масштабировать для защиты от российских авиационных бомб, чтобы Украина смогла действительно зеркально ответить России на эту угрозу", - подчеркнул Зеленский.
Президент подчеркнул, что Украина будет развивать собственные технологические решения в оборонной сфере без остановки.
Речь идет о расширении возможностей для противодействия авиационным угрозам и формировании условий для более эффективной защиты.
Он добавил, что у Украины есть необходимый потенциал для реализации таких задач и дальнейшего укрепления обороноспособности.
