Реформа ВСУ Drone Deals Ормузский пролив Война в Украине

Украина ищет способ "зеркального ответа" на российские КАБы, - Зеленский

20:28 11.05.2026 Пн
2 мин
Украина имеет необходимый потенциал для укрепления обороны и реализации этих задач
aimg Анастасия Никончук
Фото: Владимир Зеленский (GettyImages)

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что сейчас активно рассматривается вопрос усиление защиты от российских авиационных бомб и разработка комплексных решений для противодействия авиации РФ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию Офиса Президента Украины.

Обсуждение защиты от авиабомб

По словам главы государства, на заседании Ставки детально рассматривался вопрос противодействия российским авиационным бомбам и защита украинских позиций от таких угроз.

Речь шла о комплексном подходе, который включает как меры по нейтрализации российской авиации, так и развитие собственных дальнобойных возможностей.

Отдельно подчеркивалась работа над созданием украинских аналогов соответствующих видов вооружений.

Технологические решения и масштабирование

Зеленский отметил, что на данный момент собраны все доступные технологические разработки и запросы, которые могут быть использованы для усиления обороны.

"Сейчас мы собрали все доступные технологические решения и существующие запросы, и на следующую Ставку задача — определить, что можно и стоит масштабировать для защиты от российских авиационных бомб, чтобы Украина смогла действительно зеркально ответить России на эту угрозу", - подчеркнул Зеленский.

Развитие оборонных возможностей

Президент подчеркнул, что Украина будет развивать собственные технологические решения в оборонной сфере без остановки.

Речь идет о расширении возможностей для противодействия авиационным угрозам и формировании условий для более эффективной защиты.

Он добавил, что у Украины есть необходимый потенциал для реализации таких задач и дальнейшего укрепления обороноспособности.

Напоминаем, что Зеленский заявил, что весенне-летний период 2026 года может стать для Украины одним из самых сложных и определяющих этапов, как в военном противостоянии на фронте, так и в сфере международной дипломатии.

Отметим, что президент Украины Владимир Зеленский сообщил о подготовке обмена пленными по формуле "1000 на 1000" и отметил, что российская сторона уже получила соответствующие списки.

