Украина ищет способ "зеркального ответа" на российские КАБы, - Зеленский

Обсуждение защиты от авиабомб

По словам главы государства, на заседании Ставки детально рассматривался вопрос противодействия российским авиационным бомбам и защита украинских позиций от таких угроз.

Речь шла о комплексном подходе, который включает как меры по нейтрализации российской авиации, так и развитие собственных дальнобойных возможностей.

Отдельно подчеркивалась работа над созданием украинских аналогов соответствующих видов вооружений.

Технологические решения и масштабирование

Зеленский отметил, что на данный момент собраны все доступные технологические разработки и запросы, которые могут быть использованы для усиления обороны.

"Сейчас мы собрали все доступные технологические решения и существующие запросы, и на следующую Ставку задача — определить, что можно и стоит масштабировать для защиты от российских авиационных бомб, чтобы Украина смогла действительно зеркально ответить России на эту угрозу", - подчеркнул Зеленский.

Развитие оборонных возможностей

Президент подчеркнул, что Украина будет развивать собственные технологические решения в оборонной сфере без остановки.

Речь идет о расширении возможностей для противодействия авиационным угрозам и формировании условий для более эффективной защиты.

Он добавил, что у Украины есть необходимый потенциал для реализации таких задач и дальнейшего укрепления обороноспособности.