Україна готується до нових атак, РФ не хоче завершувати війну, - Зеленський

Війна, розв'язана РФ, продовжує залишатися ключовим фактором глобальних змін у сфері безпеки і технологій, а бойові дії на фронті свідчать про те, що припинення вогню найближчим часом очікувати не доводиться.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал президента України Володимира Зеленського.

Ситуація на фронті

Президент зазначив, що бойові дії тривають щодня, а ознак зниження інтенсивності з боку Росії немає.

За його оцінкою, Москва не демонструє готовності завершувати війну, що вимагає підготовки до можливих нових атак.

"Сьогодні на фронті не було тиші, були бойові дії. Ми все це зафіксували, звичайно. Бачимо те, що Росія не має наміру цю війну завершувати, ми готуємося до нових атак, на жаль. Але мир має бути. Ми працюємо саме на це - захист України, незалежність України, безпека для наших людей - це найважливіше", - зазначив Зеленський.

Дипломатія та глобальні пріоритети

За словами глави держави, США продовжують брати участь у дипломатичних процесах, однак увага Вашингтона зараз багато в чому зосереджена на ситуації на Близькому Сході, зокрема на війні в Ірані.

Попри це, серед американського суспільства та політичного керівництва зберігається підтримка ідеї завершення війни в Європі.

Зеленський підкреслив, що російська агресія вже впливає на глобальні зміни у військовій сфері, прискорюючи розвиток технологій ведення війни.

Технологічна війна і дрони

Президент зазначив, що повномасштабна війна призвела до різкого зростання масштабів руйнувань і посилення загроз, особливо у сфері безпілотних технологій. За його словами, багато міжнародних партнерів уже усвідомлюють цю трансформацію.

Україна співпрацює приблизно з 20 країнами в рамках різних форматів, пов'язаних із розвитком безпілотних систем і постачанням відповідних технологій.

З низкою держав уже досягнуто політичних домовленостей, а надалі очікується підписання контрактів із виробниками.

Окремо наголошується, що український досвід у сфері застосування дронів уже дає практичні результати й активно використовується партнерами.

Нові угоди та оборонні потреби

Зеленський повідомив про початок підготовки угоди про співпрацю у сфері безпілотних технологій із Канадою, назвавши це важливим кроком у розширенні міжнародної оборонної взаємодії.

За його словами, Україна разом із партнерами працює над збільшенням виробництва засобів протиповітряної та протиракетної оборони, включно з додатковими ракетами для ППО. Цей напрямок залишається постійним пріоритетом.