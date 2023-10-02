ua en ru
Пн, 02 жовтня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Україна розробляє механізм стягнення зернових репарацій з РФ

Понеділок 02 жовтня 2023 14:38
UA EN RU
Україна розробляє механізм стягнення зернових репарацій з РФ Фото: Україна розробляє механізм стягнення зернових репарацій з РФ (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Комітет Верховної Ради спільно з Мінагрополітики та міжнародними партнерами розробляє механізм стягнення зернових репарацій з Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву народного депутата від фракції "Слуга Народу", члену Комітету ВР з питань аграрної та земельної політики Дмитра Соломчука.

"Українські аграрії втратили мільярди доларів через військову агресію РФ. Відтак, планується розробити механізм зернових репарацій комітетом Верховної Ради спільно з Мінагрополітики та міжнародними партнерами, щоб надалі українські аграрії отримали компенсації", - сказав Соломчук.

Наразі Фонд Говарда Баффета у партнерстві з некомерційною американською організацією Project Expedite Justice (PEJ) допомагає зібрати та задокументувати докази крадіжки критичної частки продовольчих запасів України.

Конфіскація російських активів

Зауважимо, раніше українська влада вже заявляла, що хоче витратити отримані конфісковані закордонні активи РФ, зокрема на реабілітацію українських ветеранів.

Тим часом США вже готуються вперше передати Україні конфісковані активи РФ на суму понад 5 млн доларів.

До цього активно лунали заяви про те, що конфісковані активи РФ нададуть Україні для відновлення. Президент Володимир Зеленський під час свого нещодавнього закордонного турне заявив, що необхідно використати кошти для компенсації збитків, завданих війною та терором.

Також в Україні планують створити спеціальний оборонний фонд. Він фінансуватиметься з дивідендів від державних оборонних активів та прибутку від продажу конфіскованих активів РФ.

Детальніше про те, як українська влада хоче отримати закордонні активи РФ - в матеріалі РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Верховна рада Війна Росії проти України
NEWS
Вже літають на авіатренажерах. Ігнат розповів про навчання українських пілотів на F-16
Вже літають на авіатренажерах. Ігнат розповів про навчання українських пілотів на F-16
DAILY
Гроші в обмін на реформи? Чому Захід ставить Україні умови і як це було до Зеленського
РБК-Українаінформаційне агентство Гроші в обмін на реформи? Чому Захід ставить Україні умови і як це було до Зеленського