Україна розробляє комплекс ППО Freya: що відомо про доступний аналог Patriot

Українська компанія Fire Point спільно з партнерами розробляє новий комплекс ППО Freya, який повинен стати доступним аналогом системи Patriot.
РБК-Україна розповідає, що вже зараз відомо про розробку українського ОПК.
Співвласник і CEO компанії Fire Point Денис Штілерман повідомив, що Freya – це спільноєвропейський проект, до якого долучилися кілька країн. Йдеться про створення системи ППО, здатної перехоплювати балістичні ракети.
"Якщо все буде добре, то до кінця року в нас будуть перші перехоплення", – заявив Штілерман.
Він зазначив, що з української сторони програму Freya курує Рустем Умєров. Також до реалізації проекту долучилися Німеччина, Франція та Норвегія.
Штілерман розповів, що Freya впроваджується в рамках міжурядових домовленостей, які дозволяють компаніям-виробникам підписувати окремі угоди на виготовлення різних елементів системи. При цьому фінансування проекту здійснюють самі компанії-учасники, а міждержавні угоди створюють умови для технологічного обміну між країнами.
Крім Firepoint, у програмі бере участь ще одна українська компанія, проте її назву поки що не оприлюднюють.
Як повідомили у Fire Point у коментарі РБК-Україна, українська компанія є ініціатором, головним розробником та інтегратором всього комплексу. З тих компонентів, які входять до його складу, компанія розробляє та виготовляє ракети-перехоплювачі FP-7 і пускові установки.
Інші необхідні компоненти розробляють країни-партнери. Окрім того, в рамках діяльності міжнародного консорціуму Fire Point інтегрує всі компоненти в єдину завершену систему комплексу ППО/ПРО.
Основою нового комплексу повинна стати ракета-перехоплювач FP-7, виготовлена з композитних матеріалів, зі швидкістю 1500–2000 м/с. Довжина ракети становить 7,25 м, діаметр – 1,15 м, фюзеляжу – 0,53 м. Пуски ракети вперше продемонстрували наприкінці лютого цього року.
Серед інших технічних характеристик:
Ракета оснащена напівактивною інфрачервоною головкою самонаведення, яку планують розробляти у співпраці з німецькою Diehl Defence (IRIS).
У Fire Point підкреслюють, що Freya – це багатофункціональний комплекс, здатний виконувати завдання як протиповітряної, так і протиракетної оборони. Але ключова його особливість та перевага – захист саме від балістичних цілей.
Раніше повідомлялось, що українські балістичні ракети FP-7 та FP-9 мають стати аналогом американських ATACMS. При цьому вони будуть удвічі дешевшими.
До слова, нещодавно ракети "Фламінго", які також виробляє компанія Fire Point, вдарили по заводу "Іскандерів".