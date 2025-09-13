Україна розпочала тренування перед фіналом Кубка Біллі Джин Кінг: що відомо

Жіноча збірна України з тенісу розпочала перше тренування у Шеньчжені перед фіналом Кубка Біллі Джин Кінг і вперше вийшла до фінальної частини турніру після ребрендингу.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на акаун фонду "Svitolina Foundation" у соцмережі Facebook.
13 вересня в Шеньчжені відбулося перше тренування збірної України під керівництвом капітана команди Іллі Марченка. На корт вийшли Еліна Світоліна та Людмила Кіченок.
Підготовка проходить у напруженому режимі, адже вже наступного дня українкам належить зустрітися з командою Іспанії у чвертьфіналі.
До складу збірної України увійшли провідні тенісистки:
Формат чвертьфінальної зустрічі передбачає два одиночні матчі та один парний поєдинок, до двох виграних сетів із тай-брейками.
Українки забезпечили собі місце у фінальній частині Кубка під час другого матчу Еліни Світоліної проти Жіль Тайхманн.
Після другого ігрового дня Україна очолювала таблицю групи, обігравши Польщу у трьох матчах та не програвши жодного сету. У заключний день групового турніру Україна зустрілася зі Швейцарією.
У першому матчі протистояння зі Швейцарією Марта Костюк поступилася Селін Наеф у двох сетах. Проте вже у наступному поєдинку Еліна Світоліна здобула впевнену перемогу над Жіль Тайхманн - 6:4, 6:2.
Завдяки цьому результату Україна гарантовано залишилася вище Польщі та Швейцарії у групі.
Це перший в історії вихід України у фінал Кубка Біллі Джин Кінг після ребрендингу турніру.
Раніше українська команда тричі намагалася подолати кваліфікаційний раунд, проте щоразу зазнавала поразок.
Водночас загалом на найвищому рівні жіноча збірна України виступає втретє: у 2010 та 2012 роках команда проходила до Світової групи Кубка Федерації.
Фінальна частина Кубка Біллі Джин Кінг пройде з 16 до 21 вересня у Шеньчжені.
Українська команда розпочне боротьбу з чвертьфіналу проти збірної Іспанії, а потім, у разі перемоги, продовжить боротьбу за трофей у півфіналі та фіналі турніру.
