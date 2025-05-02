Світоліна - Соболенко: хто переміг у півфіналі турніру WTA 1000 у Мадриді

Українка Еліна Світоліна і "нейтральна" Арина Соболенко зіграли у півфіналі турніру WTA 1000 в Іспанії з призовим фондом у майже дев’ять мільйонів доларів.

РБК-Україна розповідає, хто переміг і з яким рахунком закінчився поєдинок.

Як закінчився матч Світоліна - Соболенко

Українка дала бій опонентці, однак програла з рахунком 3:6, 5:7.

Для Світоліної це був перший за чотири роки півфінал на рівні турнірів WTA 1000.

Зазначимо, що наступного тижня Еліна вперше з лютого 2022 року повернеться у топ-15 світового рейтингу.

Як грали Світоліна і Соболенко на шляху до півфіналу

На шляху до півфіналу уродженка Білорусі здолала українку Марту Костюк з рахунком 7:6, 7:6.

Еліна ж у своєму чвертьфіналі здолала японку Моюку Учіджіму - 6:2, 6:1. До цього вона святкувала перемоги у поєдинках з британкою Соней Картал, представницею Казахстану Оленою Рибакіною і грецькою тенісисткою Марією Саккарі.

30-річна українка, до слова, йшла на серії з 11 поспіль перемог у двох сетах.

З ким Соболенко зустрінеться у фіналі

Переможниця поєдинку у фіналі турніру зустрінеться з Коко Гауфф, яка виграла свій півфінальний матч у двобої з чинною чемпіонкою, польською тенісисткою Ігою Швьонтек - 6:1, 6:1.

Американка, до слова, втретє поспіль обіграла польську тенісистку і здобула четверту перемогу за 15 матчів проти неї. Гауфф проведе 11-й фінал у кар'єрі на рівні Туру, зокрема третій на турнірах WTA 1000.

Хто така Соболенко і що з нею не так

Соболенко - білоруська професійна тенісистка. Станом на 2025 рік вона входить до топ-5 WTA і є переможницею кількох турнірів "Великого шолому", зокрема Australian Open 2023.

Після початку повномасштабної війни Росії проти України в лютому 2022 року Соболенко опинилася в центрі низки міжнародних скандалів. Як представниця країни-союзника агресора вона відмовилася засудити війну та диктаторський режим Олександра Лукашенка, чим викликала хвилю критики.